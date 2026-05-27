르세라핌 카즈하, 한 줌 허리에 선명한 ‘11자 복근’…파격 올블랙 [스타★샷]

카즈하가 독보적인 비주얼로 특유의 아우라를 뽐냈다. 출처=카즈하 SNS

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 멤버 카즈하가 독보적인 비주얼과 특유의 고혹적인 아우라를 과시했다.

27일 카즈하는 자신의 SNS 계정을 통해 특별한 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 카즈하는 모던하면서도 세련된 올 블랙 크롭 스타일링을 선보이며 트렌디하고 카리스마 넘치는 분위기를 자아냈다.

특히 직각 어깨와 탄탄한 팔 라인이 돋보이는 블랙 홀터넥 크롭 탑이 시선을 사로잡는다. 목선에서 가슴으로 사선 처리된 비대칭 드레이핑 디테일은 입체적이면서도 유니크한 실루엣을 완성했으며, 타이트하게 밀착되는 핏으로 건강미 넘치는 보디라인을 부각했다.

여기에 골반 라인에 걸쳐 입는 로우라이즈 팬츠를 매치, 선명하게 자리 잡은 11자 복근과 가녀린 허리 라인을 가감 없이 드러냈다. 자연스럽게 하방으로 떨어지는 하의 핏은 우아하면서도 시크한 멋을 한층 배가시켰다.

뷰티 스타일링 역시 돋보였다. 깔끔한 가르마에 낮게 묶어 내린 로우 포니테일 헤어는 카즈하의 맑은 얼굴형과 유려한 목선을 강조하며 상의의 비대칭 포인트를 더욱 살려냈다.

한편 카즈하가 속한 그룹 르세라핌은 지난 22일 정규 2집 ‘퓨어플로우 파트1(PUREFLOW pt.1)’을 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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