이민정 “비만치료제 ‘마운자로’ 필요 없어…‘이것’ 하면 다이어트 끝” 육아 고충

이민정이 어머니, 딸과 함께 제주도를 방문했다. 출처=유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 영상 캡처

배우 이민정이 28개월 딸과의 치열한 제주 여행기를 공개하며 유쾌한 육아 근황을 전했다.

지난 26일 이민정은 자신의 유튜브 채널을 통해 어머니, 그리고 딸과 함께 떠난 제주도 여행 영상을 게재했다. 남편 이병헌 없이 떠난 이번 여행에서 이민정은 제주 공항에 도착하자마자 현실 육아의 높은 벽을 마주했다.

공개된 영상 속 이민정은 넘치는 에너지를 주체하지 못하고 뛰어다니는 딸을 붙잡으며 “험난한 제주 여행이 예상된다”고 토로했다. 특히 딸이 품 안에서 발차기를 하는 등 흥분 상태가 가라앉지 않아 잠시 촬영이 중단되는 해프닝이 벌어지기도 했다. 이에 이민정은 “제주 여행인데 사실 공간만 옮겨온 실내 놀이 느낌”이라며 실소를 터뜨렸다.

그럼에도 이민정은 이번 여행에 대해 만족감을 드러냈다. 그는 “딸 인생 28개월 동안 여행을 두 번이나 취소했었다. 일본에서도 아파서 제대로 못 놀았는데, 이번엔 장족의 발전”이라며 “첫 여행 성공”이라고 자평했다.

이어진 일정에서 이민정은 딸과 함께 키즈카페를 찾았다. 딸이 지치지 않고 미끄럼틀을 수십 번 타자, 결국 지친 기색을 보인 이민정은 위트 있는 육아 팁을 건넸다.

그는 “이게 바로 다이어트 꿀팁”이라며 “키즈카페에 와서 한 번도 쉬지 않고 미끄럼틀을 타면 비만 치료제 ‘마운자로’보다 더 큰 효과를 누릴 수 있다”고 너스레를 떨었다. 이어 딸의 손을 잡고 계단을 수차례 오르내리던 그는 “따로 헬스장에 갈 필요가 없다”고 덧붙여 육아맘들의 깊은 공감을 자아냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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