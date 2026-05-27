한진, 호국보훈의 달 맞아 현충원 묘역 정화 봉사

한진은 호국보훈의 달을 맞아 국립서울현충원에서 묘역 정화 봉사활동을 진행했다고 최근 밝혔다.

한진 신입사원 20여 명은 지난 22일 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 순국선열을 참배하고 묘역 정화와 태극기 꽂기 봉사활동을 했다.

한진은 2013년부터 매년 6월 현충원 봉사활동을 이어오고 있다. 국가를 위해 헌신한 장병들의 희생을 기리고, 물류로 국가에 기여한다는 창업 이념인 ‘수송보국’을 계승하기 위한 취지다.

이번 활동은 한진의 전사적 사회공헌 체계인 ‘러브 커넥트(Love Connect)’ 캠페인의 일환으로 진행됐다. 러브 커넥트는 물류의 핵심 가치인 ‘연결’을 바탕으로 소외계층과 지역사회, 사회적 가치와의 접점을 넓히는 임직원 참여형 사회공헌 프로그램이다.

한진은 해당 캠페인을 통해 결식아동 대상 도시락 봉사, 위기임산부 정책 홍보, 초록우산 어린이재단 기부, 연탄 나눔, 유기견 보호 봉사 등 다양한 사회공헌 활동을 진행해왔다.

지난해에는 창립 80주년을 맞아 베트남 물류사업 당시 인연이 있는 수도기계화보병사단 전몰장병 묘역을 찾아 정화활동을 하고 위문금을 전달했다.

봉사활동에 참여한 한진 사원은 “현충원 봉사를 통해 선배 세대의 헌신과 회사의 수송보국 정신을 체감할 수 있었다”며 “현업에서도 물류를 통해 세상과 가치를 연결하는 구성원이 되겠다”고 말했다.

한진 관계자는 “수송보국과 호국보훈의 뜻을 이어받아 사회와 동반 성장하는 지속가능한 물류 기업으로 나아가겠다”고 밝혔다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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