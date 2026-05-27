한그루, 튜브톱 비키니로 드러낸 탄탄 몸매…‘워터파크 올킬’ [스타★샷]

한그루가 시원한 비키니 복장으로 여름을 맞이했다. 출처=한그루 SNS

배우 한그루가 감각적인 수영복 패션으로 다가오는 여름 분위기를 물씬 풍겼다.

27일 한그루는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 별다른 문구 없이 야외 수영장에서 여유를 즐기고 있는 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 한그루는 톤 다운된 카키 컬러의 하이웨스트 투피스 비키니를 입고 포즈를 취하고 있다. 군더더기 없는 탄탄한 몸매와 세련된 스타일링이 시선을 사로잡는다.

특히 어깨끈이 없는 스트랩리스 튜브톱에 촘촘한 스터드 장식으로 포인트를 주는가 하면, 하이웨스트 하의를 매치해 장점인 긴 다리와 슬림한 허리 라인을 한층 돋보이게 했다. 여기에 은은한 골드 체인 목걸이와 머리 위에 얹은 선글라스, 편안한 플립플롭 샌들을 더해 내추럴하면서도 트렌디한 풀사이드 룩을 완성했다. 단발머리와 어우러진 시원한 비치웨어가 그녀의 청량한 매력을 배가시킨다.

한편 한그루는 최근 웹 예능 ‘라이프업 시즌2’에 출연하는 등 다양한 방면에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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