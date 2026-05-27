헤이딜러, 열화상 AI 차량 진단 시스템 공개

중고차 플랫폼 헤이딜러가 차량 수리 흔적을 이미지로 확인할 수 있는 열화상 기반 인공지능(AI) 진단 시스템을 공개했다.

헤이딜러는 지난 20일 취득한 ‘비전 기반 차량 검사 방법’ 특허를 적용해 차량 진단 솔루션 ‘헤이딜러 eye’를 상용화했다고 밝혔다. 해당 기술은 열화상 스캔 데이터를 AI로 분석해 차량 상태를 색지도 형태로 시각화하는 방식이다.

헤이딜러 eye는 차량의 도색, 판금, 퍼티 흔적 등을 이미지로 보여준다. 회사는 소비자에게 보다 투명한 중고차 정보를 제공하기 위해 2023년부터 약 3년간 관련 기술을 개발해 왔다.

진단에는 산업 검사 분야에서 활용되는 펄스 열화상 방식이 적용됐다. 차량 외부에 짧고 강한 열 자극을 가한 뒤 표면 온도 변화 패턴을 열화상 카메라로 수집하고, 이를 AI가 분석한다. 수리 여부에 따라 열 변화 패턴이 다르게 나타나는 점을 활용한 기술이다.

검사 과정은 자동화 설비 기반으로 진행된다. 차량이 원형 회전판 위에 올라가면 로봇 팔 4대가 차량 전체를 자동 스캔한다. 로봇 팔에는 할로겐 램프, 열화상 카메라, 거리 측정 센서 등이 장착돼 차량 형태에 맞춰 적정 거리를 유지하며 검사한다. 차량 1대 검사에는 2분이 채 걸리지 않는다.

스캔 이후에는 픽셀 단위로 축적된 온도 변화 데이터를 헤이딜러 자체 AI가 분석한다. 분석 결과는 컬러 및 흑백 이미지로 제공된다. 컬러 이미지는 도색 여부 등 표면 코팅 상태를, 흑백 이미지는 판금과 퍼티 흔적 등 내부 철판 상태를 보여준다.

기존 중고차 검사는 차량 일부 지점을 측정한 뒤 검사사의 경험에 따라 판단하는 방식이 일반적이었다. 헤이딜러 eye는 차량 전체를 면 단위로 스캔하고 결과를 이미지로 제공해 육안으로 확인하기 어려운 수리 흔적까지 직관적으로 확인할 수 있도록 한 것이 특징이다.

해당 시스템은 하루 최대 160대의 차량을 진단할 수 있다. 헤이딜러는 진단 데이터를 플랫폼 내 차량 매물 정보와 연동해 이르면 6월까지 전체 차량 정보에 적용할 계획이다.

헤이딜러 관계자는 “AI와 신기술 개발에 지속적으로 투자해 신뢰할 수 있는 중고차 거래 환경을 조성하겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]