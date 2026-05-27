선발 왕국? 체력 관리…박진만 감독 “당분간은 6선발 체제로”

사진=삼성라이온즈 제공

“당분간은 6선발 체제로 갈 것 같아요.”

‘선두’ 삼성이 두터운 마운드를 자랑한다. 26일 기준 47경기에서 팀 평균자책점 4.09를 마크했다. 리그 2위. 부상으로 쉼표를 그렸던 자원들이 하나둘 돌아오면서 한층 더 탄력을 받는 모습이다. 이번엔 우완 투수 최원태도 복귀 시동을 걸고 있다. 28일 인천 SSG전에 나설 예정이다. 선발 자리가 꽉 찼다. 외인 원투펀치 아리엘 후라도-잭 오러클린에 원태인, 최원태, 양창섭, 장찬희까지. 박진만 삼성 감독은 “당분간 6선발 체제로 갈 것 같다”고 귀띔했다.

6명의 선발 자원을 한꺼번에 돌린다는 의미는 아니다. 차례로 휴식을 주면서, 로테이션이 원활하게 돌아갈 수 있게끔 할 예정이다. 가령 원태인의 경우 26일 선발로 예고됐다. 순번대로라면 31일 경기까지, 일주일에 두 번 등판해야하는 상황. 26일 경기 후 휴식을 줄 계획이었다. 해당 경기가 비로 인해 취소되면서 굳이 엔트리 조정을 할 필요가 없어졌다. 29일 대구 두산전에 출격한다. 날짜 상으로는 19일 포항 KT전 이후 꼭 열흘 만에 마운드에 오른다.

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일단 ‘루키’ 장찬희가 뒤쪽으로 자리를 옮긴다. 롱릴리프 역할을 수행하다, 삼성은 올 시즌 부상자 관리에 각별한 신경을 쓰고 있다. 복귀한 불펜 자원들은 최대한 연투 없이 가려 한다. 선택지가 제한적일 수밖에 없을 터. 중간 연결이 중요하다. 그렇다고 장찬희가 계속 뒤쪽에 있는 것은 아니다. 선발 자원들에게 차례로 휴식을 줄 생각이다. 그때마다 빈자리를 메운다. 박 감독은 “전반기 때까지 일주일 두 번 등판은 최대한 자제할 예정”이라면서 “가령 후라도가 6월2일 대구 NC전에 나서면, (다음 순번인) 7일엔 다른 투수가 들어가게 될 것”이라고 밝혔다.

인천=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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