스크린 파크골프 대회 1000여명 몰렸다… 지티에스앤 주최 ‘GTS 플레이 파크골프 챔피언십’ 성황

제1회 GTS 플레이 파크골프 챔피언십 결선 참가자들이 지난 23일 대구 플레이파크 연경점에서 사진촬영을 하고 있다. 지티에스앤 제공

제1회 GTS 플레이 파크골프 챔피언십 여성부 1~3위 수상자들이 지난 23일 대구 플레이파크 연경점에서 사진촬영을 하고 있다. 지티에스앤 제공

골프 시뮬레이터 전문기업 지티에스앤이 주최한 스크린 파크골프 대회에 무려 1000여명이 참가해 눈길을 끌었다. 박현철 지티에스앤 대표는 “이번 대회는 스크린 파크골프를 향한 높은 관심과 가능성을 다시 확인한 자리였다”고 분석했다.

지티에스앤은 27일 “최근 ‘제1회 GTS 플레이 파크골프 챔피언십’ 결선을 성황리에 마쳤다”고 밝혔다. 1000여명이 참가한 이번 챔피언십은 예선과 64강을 거쳐 32강과 결선으로 이어졌다. 32강·결선은 지난 23일 플레이 파크골프 연경점에서 열렸으며, 32강은 남녀 각 16명, 결선은 남녀 각 8명이 출전했다. 국내 파크골프 성지로 불리는 대구에서 처음 결선이 열린 점도 눈길을 끌었다. 결선 종료 후에는 현장 시상식이 이어졌으며, 참가자와 관람객, 협찬사 관계자들이 함께한 가운데 일정을 마쳤다.

남녀 각 부문 우승 상금은 300만원, 준우승은 200만원, 3위는 100만원이다. 32강 진출자 전원에게는 해원단 제품이 제공됐으며, 남녀 각 부문 입상자에게는 세인트나인과 기가골프의 파크골프채가 각각 수여됐다. 이와 함께 64강 최다 배출 매장 시상도 진행됐다.

제1회 GTS 플레이 파크골프 챔피언십 남성부 1~3위 수상자들이 지난 23일 대구 플레이파크 연경점에서 사진촬영을 하고 있다. 지티에스앤 제공

이번 대회는 지티에스앤이 주최하고 세인트나인, 기가골프, 해원단, 아임고트, 위너스피릿 등이 협찬했으며, 총 1억 상당 규모의 상금과 시상품이 마련됐다. 박 대표는 “지티에스앤은 앞으로도 스크린 파크골프 저변 확대를 위해 다양한 대회와 참여형 콘텐츠를 이어갈 계획”이라고 말했다.

한편 지티에스앤은 이번 챔피언십 참가자 전체를 대상으로 행운상 이벤트를 진행한다. 응모는 오는 5월31일까지 지티에스앤 앱에서 가능하다. 경품은 파크골프채를 포함한 다양한 상품으로 구성됐으며, 총 77명에게 제공될 예정이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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