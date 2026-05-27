5월 버티기…SSG는 루키의 1군 데뷔전을 기다린다

사진=SSG랜더스 제공

“지켜보고 있습니다.”

오매불망 기다리던, 그날이 가까워진다. ‘루키’ 김민준(SSG)이 1군 데뷔전을 바라본다. 차근차근 컨디션을 끌어올리고 있다. 지난 22일 KIA와의 퓨처스(2군)리그서 28개의 공(1⅓이닝 1실점)을 던진 데 이어 27일엔 신안산대와의 연습경기서 46개의 공을 던졌다. 내용도 준수하다. 3⅓이닝 2피안타 3탈삼진 1실점을 기록했다. 최고 구속은 145㎞까지 찍혔다. SSG 관계자는 “경기를 거듭할수록 스플리터 제구가 안정돼가는 흐름을 보이고 있다”고 전했다.

특급 유망주다. 2026 신인드래프트 1라운드(전체 5순위) 출신이다. 높은 지명순번이 말해주듯, 일찌감치 큰 기대를 모았다. 대구고 시절 최고 150㎞ 초반의 강속구를 던졌다. 여기에 안정적인 제구력과 탄탄한 멘털까지 고루 갖췄다는 평가다. 실제로 올해 신인 중 유일하게 1군 스프링캠프도 소화했다. 개막을 앞두고 5선발 자리를 두고 경쟁을 벌이기도 했다. ‘에이스’ 김광현이 수술대에 오르면서 선발 자원이 부족해진 상황. 김민준을 주목하는 시선이 많아졌다.

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예상치 못한 부상에 잠시 발걸음을 멈췄다. 3월 말 어깨에 이상을 느꼈다. 큰 부상까지는 아니었지만, 신인인 만큼 장기적 차원서 좀 더 천천히 가기로 했다. 전체적인 계획을 다시 짰다. 결과적으로 시간을 벌었다. 다시 차근차근 몸을 만들 수 있었다. 이대로라면 조만간 1군 마운드에 오를 것으로 보인다. 이숭용 SSG 감독은 “구속 등 전반적으로 좋아졌다는 보고를 받았다. 한 차례 더 (2군서) 등판하게 하고, 그 이후에 상황을 보며 결정할 예정”이라고 밝혔다.

신인을, 그것도 1군 경험이 없는 새 얼굴을 기다린다. SSG 마운드 사정을 그대로 보여주는 대목이다. 1선발 미치 화이트가 빠져있는 가운데 또 다른 외인 투수 앤서니 베니지아노, 아시아쿼터 타케다 쇼타는 조금씩 나아지고는 있으니 기복이 있다. 대체 외인 히라모토 긴지로도 임팩트가 강렬한 것은 아니다. 선발진의 균열은 불펜에게까지 악영향을 미치고 있다. SSG는 버티기에 돌입했다. 김민준의 합류가 반등을 위한 변곡점이 될 수 있을지 귀추가 주목된다.

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인천=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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