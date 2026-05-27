승우여행사, 코리아둘레길 스탬프북 출시… 최초 완주자에 800만원 여행권

국내외 트레킹 전문 승우여행사가 대한민국 대표 장거리 트레일 ‘코리아둘레길’ 완주를 독려하기 위한 스탬프북을 선보였다.

승우여행사는 코리아둘레길 4500㎞ 전 구간 기록을 담을 수 있는 ‘코리아둘레길 스탬프북’을 출시했다고 밝혔다.

이번 스탬프북은 코리아둘레길 4개 코스를 모두 기록할 수 있도록 구성됐다. 해파랑길·남파랑길 코스북 1권과 서해랑길·DMZ 평화의길 코스북 1권 등 총 2권이 한 세트다.

도보 여행자는 자신의 일정과 목적지에 따라 필요한 스탬프북만 휴대할 수 있다. 동해 해파랑길, 남해 남파랑길, 서해 서해랑길, 접경지역 DMZ 평화의길까지 이어지는 장거리 여정을 구간별로 나눠 기록할 수 있도록 한 구성이다.

승우여행사는 스탬프북 출시를 기념해 완주 이벤트도 진행한다. 스탬프북 구매 후 코리아둘레길 전 코스 4500㎞를 가장 빠르게 완주하고 최초로 인증을 마친 1명에게 승우여행사의 프리미엄 여행 상품 ‘대한민국 팔도유람 전국일주 24박 25일’을 무료로 제공한다. 해당 상품은 1인당 약 800만원 상당이다.

출시 기념 할인 및 무료배송 프로모션도 한 달간 운영한다. 이벤트 기간 동안 스탬프북 1권은 정가 대비 26% 할인된 1만7000원, 2권 세트는 32% 할인된 2만7000원에 판매된다. 배송비는 무료다.

승우여행사 관계자는 “이번 스탬프북은 4500㎞ 대장정에 도전하는 도보 여행자들에게 든든한 동반자가 될 것”이라며 “출시 기념 혜택을 통해 길 위의 추억과 완주의 성취감을 스탬프북에 부담 없이 기록해보길 바란다”고 말했다.

코리아둘레길 스탬프북은 승우여행사의 라이프스타일 브랜드 사이아웃도어 공식 홈페이지에서 구매할 수 있다. 스탬프북과 완주 이벤트 관련 자세한 내용은 승우여행사 공식 홈페이지에서 확인하면 된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]