37살 ‘국민커피’ 맥심 모카골드… 1초에 170개 팔렸다

동서식품의 대표 커피믹스 ‘맥심 모카골드’가 출시 37주년을 맞았다.

맥심 모카골드는 1989년 출시 이후 국내 커피믹스 시장을 대표하는 제품으로 자리 잡았다. 동서식품에 따르면 최근 1년간 맥심 모카골드 누적 판매량은 약 53억 개로, 1초에 약 170개가 팔린 셈이다.

맥심 모카골드는 동서식품의 커피 제조 기술과 국내 소비자 취향 분석을 바탕으로 개발됐다. 동서식품은 1976년 세계 최초로 커피믹스를 선보인 이후, 1980년대 말부터 경쟁이 치열해진 커피믹스 시장에서 국내 소비자 입맛에 맞는 제품 개발에 나섰다.

원두 로스팅 정도와 추출 공정 등을 여러 차례 조정한 끝에 1989년 풍부한 향과 부드러운 맛을 앞세운 맥심 모카골드가 탄생했다.

동서식품은 맥심 모카골드의 장수 비결로 ‘황금 비율’을 꼽는다. 최상급 수준의 원두를 엄선하고, 장기간의 소비자 조사를 통해 도출한 배합 비율을 적용해 언제 어디서나 일정한 맛을 구현했다는 설명이다. 2026년 현재도 맥심 모카골드는 국내 커피믹스 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.

동서식품은 최근 배우 박보영과 함께한 신규 광고도 공개했다. 30초 분량의 광고는 “지금 행복하자, 지금 행복 한잔”이라는 메시지를 중심으로, 일상 속 커피 한 잔이 주는 위로와 행복을 담았다.

광고는 다양한 순간에 소비자 곁에 머물러온 맥심의 시간을 보여주며 한국인의 일상과 커피믹스의 관계를 풀어낸다. 광고 말미에는 박보영이 노란 머그잔에 담긴 모카골드를 마시며 미소 짓는 장면과 함께 “이 행복은 소울이 안다, 한국인의 소울커피”라는 카피가 더해진다.

브랜드 체험 활동도 이어가고 있다. 동서식품은 2015년부터 부산, 전주, 군산, 경주 등 전국 주요 도시에서 맥심 모카골드 팝업 카페를 운영하며 소비자 접점을 넓혀왔다.

팝업 카페는 다방, 책방, 사진관, 우체국, 라디오 방송국, 골목, 가옥 등 매년 다른 콘셉트로 꾸며졌다. 맥심 모카골드의 상징색인 노란색과 다양한 소품을 활용해 SNS 인증샷 명소로도 주목받았다.

지난해에는 경주에서 ‘맥심 가옥’을 약 한 달간 운영했다. 전통과 현대적 감성을 결합한 공간으로, 커피 한 잔에 담긴 환대와 여유의 의미를 체험할 수 있도록 구성했다.

동서식품 관계자는 “맥심 모카골드가 30년 넘게 꾸준한 사랑을 받을 수 있었던 것은 커피에 대한 기술력과 함께 ‘커피 한 잔의 여유와 행복’을 전달하려는 노력이 통한 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 커피의 맛과 향에 집중한 제품을 선보이고, 소비자들과 가까이 소통할 수 있는 마케팅 활동을 이어갈 계획”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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