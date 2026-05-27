방탄소년단이 기획한 호떡맛 오레오… 전 세계 80여 개국서 만난다

세계적인 쿠키 브랜드 오레오가 방탄소년단과 손잡고 한정판 쿠키를 선보인다.

오레오는 방탄소년단과 협업한 ‘오레오 & 방탄소년단 한정판 쿠키’를 출시한다고 밝혔다. 이번 제품은 방탄소년단 멤버들이 직접 기획에 참여한 한정판 쿠키로, 한국의 대표 길거리 간식인 호떡에서 영감을 받아 개발됐다.

신제품은 따뜻하고 달콤한 흑설탕 호떡의 맛을 재해석한 크림을 오레오 쿠키 사이에 담았다. 오레오는 이번 협업 제품을 전 세계 80여 개 국가와 지역에서 선보이며 글로벌 캠페인을 함께 전개할 예정이다.

이번 파트너십은 치열한 스낵 시장에서 브랜드 경험을 넓히려는 오레오의 글로벌 전략에 따라 추진됐다. 오레오는 방탄소년단과의 협업을 통해 브랜드 특유의 유쾌한 이미지와 스낵을 즐기는 경험을 문화 콘텐츠로 확장한다는 계획이다.

방탄소년단은 제품 기획뿐 아니라 쿠키 디자인에도 참여했다. 데뷔 13주년을 기념해 선보이는 이번 한정판 쿠키에는 멤버들이 직접 디자인한 문양이 새겨진다. 쿠키 표면에는 멤버 이름, 방탄소년단 공식 응원봉인 ‘아미밤’ 모양, 소비자에게 전하는 메시지를 완성하는 3종 디자인 등이 적용됐다. 소비자는 쿠키를 하나씩 모으며 숨겨진 메시지를 확인할 수 있다.

패키지에는 한국의 재래시장 문화를 담았다. 호떡을 비롯한 길거리 음식, 다채로운 볼거리와 소리, 시장 특유의 활기를 시각적으로 표현해 한국 문화의 에너지를 전달하는 데 초점을 맞췄다.

방탄소년단은 “오레오가 우리의 첫 번째 글로벌 협업 스낵 브랜드가 된 것은 매우 큰 영광이다. 어렸을 때도 오레오를 먹었고, 지금도 스튜디오에서 즐기고 있으며, 이제는 오레오가 우리 고향의 맛을 전 세계와 나눌 수 있도록 도와주고 있다”며 “오레오의 놀라운 이야기에 우리만의 챕터를 더하게 돼 정말 자랑스럽다”고 덧붙였다.

오레오는 제품 출시와 함께 글로벌 참여형 캠페인도 진행한다. 이번 캠페인은 전 세계 소비자가 방탄소년단에게 보내는 디지털 러브레터를 모으는 방식으로 운영된다.

참여자는 오레오 패키지에 인쇄된 QR 코드를 스캔하거나 오레오 공식 이벤트 사이트에 접속해 디지털 편지를 작성하면 된다. 캠페인 페이지에서는 다른 소비자들이 방탄소년단에게 남긴 메시지도 확인할 수 있다. 편지를 제출한 참여자에게는 오레오와 방탄소년단 관련 경품을 받을 기회가 제공된다.

오레오 글로벌 마케팅 담당자는 “오레오의 핵심 가치와 방탄소년단의 유쾌한 에너지를 담은 이번 협업을 선보이게 돼 기쁘다”며 “방탄소년단이 좋아하는 간식인 호떡에서 영감을 받은 새로운 맛을 통해 전 세계 소비자들이 함께 즐길 수 있는 경험을 제공하고자 한다”고 말했다.

‘오레오 & BTS 한정판 쿠키’는 오는 6월 8일부터 전국 대형마트와 편의점 등에서 판매된다. 제품은 한정 수량으로 운영되며 재고 소진 시 판매가 종료된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]