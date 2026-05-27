호시노 리조트, 괌에 첫 ‘비치 클럽’ 선보인다… 리조나레 괌 10월 오픈

호시노 리조트가 운영하는 ‘리조나레 괌 by 호시노 리조트’가 오는 10월 괌 최초의 신규 에리어 ‘비치 클럽’을 선보인다.

리조나레 괌은 괌의 자연과 문화를 체험할 수 있는 비치 리조트다. 이번에 문을 여는 비치 클럽은 ‘하루 종일 해변을 마음껏 즐긴다’를 콘셉트로 기획됐다. 기존 수영과 해양 액티비티 중심의 비치 체험에서 나아가 아침노을, 석양, 별빛이 이어지는 시간대별 해변 체류 경험을 제안한다.

리조트 측은 비치 클럽을 통해 해변을 짧게 즐기는 공간에서 하루를 보내는 장소로 확장한다는 구상이다. 방문객은 바다를 배경으로 액티비티를 즐기거나, 라운저에서 휴식을 취하고, 저녁에는 음악과 음료를 곁들인 비치 나이트를 경험할 수 있다.

비치 클럽의 중심에는 비치 프런트에 자리한 ‘비치 하우스’가 들어선다. 이곳에서는 차모로 문화를 접목한 ‘구아한 퓨전(Guahan Fusion)’을 콘셉트로 음료와 간단한 식사를 제공한다. 아일랜드 드링크와 소프트 드링크 등 총 34종의 음료를 비롯해 괌 스타일 햄버거, 셰프 오리지널 핑거푸드 등을 선보인다.

공간은 괌의 하늘과 바다에 어우러지는 천연 목재를 중심으로 설계됐다. 대형 셰이드 아래에는 컬러풀한 소파와 라운저가 배치되며, 어느 자리에서도 수평선을 바라볼 수 있도록 구성했다. 밤에는 조명을 더해 낮과 다른 분위기의 비치 라운지를 연출한다.

비치 인근에는 올데이 다이닝 레스토랑 ‘초초(CHOCHO)’도 마련된다. 레스토랑은 괌 전통 액세서리인 ‘시나히’에서 영감을 받은 지붕 디자인과 야자수 잎 엮기 모티브를 반영한 인테리어를 적용했다. 저녁에는 괌 스타일 BBQ, 차모로 요리, 스페인 문화의 영향을 받은 향토요리 등 섬의 역사와 문화를 담은 아일랜드 뷔페를 제공한다.

해양 액티비티도 강화된다. 리조트 앞 에메랄드빛 바다에서는 SUP, 스노클링, 카약 등을 즐길 수 있다. 어린이 대상 프로그램 ‘클럽 만타 플러스’에서는 괌의 자연을 보고, 만지고, 체험하는 몰입형 액티비티를 로컬 스태프와 함께 운영한다.

리조나레 괌 관계자는 “비치 클럽은 아침 산책과 스트레칭, 낮 시간대 해양 액티비티, 석양 무렵의 칵테일, 밤의 음악과 별빛까지 해변에서 이어지는 하루를 제안하는 공간”이라며 “괌의 자연과 문화를 보다 여유롭게 경험할 수 있는 리조트 스테이를 선보일 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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