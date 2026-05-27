주결경, 가슴부터 복부까지 ‘아슬아슬’…역대급 전신 트임 드레스 [스타★샷]

주결경이 파격적인 의상으로 색다른 매력을 선보였다. 출처=주결경 SNS

그룹 아이오아이(I.O.I) 출신 가수 겸 배우 주결경이 파격적인 패션으로 독보적인 아우라를 과시했다.

지난 24일 주결경은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 특별한 글귀 없이 근황이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 주결경은 무대 의상을 연상케 하는 과감하고 화려한 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 특히 블랙과 실버 톤의 스팽글이 촘촘히 박힌 홀터넥 드레스는 조명 아래서 극적인 화려함을 자아냈다. 목선부터 복부까지 깊게 파인 플런징 컷아웃 디자인에 크리스탈 장식이 더해져 그녀의 슬림한 바디라인과 매혹적인 무드를 한층 돋보이게 했다.

여기에 주결경은 깔끔하게 떨어지는 긴 흑발 생머리를 매치해 과할 수 있는 의상의 화려함을 시크하고 세련된 분위기로 중화시켰다. 볼드한 실버 주얼리와 링 귀걸이 등의 디테일 역시 룩의 완성도를 높였다.

해당 게시물이 공개되자 아이오아이로 함께 활동했던 멤버들의 뜨거운 반응도 이어졌다. 김소혜는 “언니 보고 싶어”라며 애정 어린 댓글을 남겼고 최유정 또한 “우리 언니 미모 봐”라며 감탄을 금치 못했다. 활동 종료 후에도 변함없이 이어지는 이들의 끈끈한 우정은 팬들에게 훈훈함을 안겼다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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