에스파 카리나, 꽃보다 더 눈부신 미모…청순+러블리 매력 폭발[스타★샷]

사진 = 카리나 SNS 계정

그룹 에스파 멤버 카리나가 청초한 비주얼이 돋보이는 근황 사진을 공개했다.

카리나는 27일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재하며 팬들과 일상을 공유했다.

사진 = 카리나 SNS 계정

사진 = 카리나 SNS 계정

사진 = 카리나 SNS 계정

공개된 사진 속 카리나는 화사하게 핀 꽃과 붉은 벽돌 담장을 배경으로 자연스러운 포즈를 취한 채 카메라를 응시하고 있다. 은은한 핑크 톤 메이크업과 맑은 피부 표현이 어우러지며 특유의 몽환적이면서도 사랑스러운 분위기를 자아냈다.

특히 단정하게 묶어 올린 헤어스타일은 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 했고, 작은 얼굴과 인형 같은 비주얼로 감탄을 자아냈다. 자연스러운 미소와 편안한 분위기까지 더해지며 카리나만의 청순한 매력이 한층 부각됐다.

한편 카리나가 속한 에스파는 오는 29일 두 번째 정규 앨범 ‘LEMONADE(레모네이드)’를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나설 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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