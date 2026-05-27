박미선, 유방암 투병 후 1년 반만 복귀 심경…“내가 재미없는 사람일까 봐 걱정”

박미선이 김민경, 권진영과 함께 짬뽕 전문점을 찾았다. 출처=유튜브 채널 ‘미선임파서블’ 영상 캡처

코미디언 박미선이 약 1년 6개월 만의 방송 복귀를 앞두고 솔직한 심경과 부담감을 털어놓았다.

지난 26일 유튜브 채널 ‘미선임파서블’에는 ‘천안 최강 짬뽕집에서 아끼는 동생들이랑 중식 도장 깨기’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에서 박미선은 개그계 후배인 김민경, 권진영과 함께 남편 이봉원이 운영 중인 천안의 짬뽕 전문점을 방문했다.

박미선은 가게의 호황을 언급하며 “천안에서 사업이 잘돼서 서울로 안 올라오니 얼마나 다행인지 모른다. (서로 떨어져 지내다 보니) 오히려 부부 사이가 더 돈독해졌다”고 재치 있게 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 권진영은 “과거 선배님이 ‘우리 집 거실은 고속도로 휴게소 같다. 남편과는 거실에서만 스치듯 만난다’고 하셨던 기억이 나는데, 지금은 얼굴이 정말 좋아지셨다”고 화답했다.

이어진 식사 자리에서 박미선은 유튜브 활동 재개와 본격적인 방송 복귀를 앞둔 속내를 고백했다. 그는 “다시 활동을 시작하려니 과연 잘될 수 있을까 걱정이 앞선다”면서도 “유튜브 댓글을 보며 큰 감동을 받았다. 많은 분들이 복귀를 기다려주셨다고 말씀해 주셔서 정말 감사했다”고 팬들을 향한 고마움을 전했다.

그러나 복귀에 대한 압박감도 숨기지 않았다. 박미선은 “기대에 미치지 못할까 봐 염려된다. 내가 대단히 자극적이거나 재미있는 성향은 아니지 않나”라며 “스스로 과장된 개그를 하지 못하는 편이라, 잔잔하게 웃음을 주면 다행이라는 마음으로 임하려 한다”고 토로했다. 이에 김민경과 권진영은 “선배님은 지금 모습 그대로도 충분히 재미있고 존재감이 크다”며 진심 어린 응원을 보냈다.

앞서 박미선은 지난해 2월 건강상의 이유로 잠정 휴식을 선언한 바 있다. 이후 유방암 초기 진단을 받고 치료에 전념해 온 사실이 알려졌으며, 같은 해 11월 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 회복 중인 근황을 전해 대중의 격려를 받았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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