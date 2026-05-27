BTS ‘2.0’ 뮤비 1억뷰 달성…빌보드 이어 유튜브도 강타

빅히트 뮤직 제공

글로벌 그룹 BTS의 정규 5집 수록곡 ‘2.0’ 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 회를 돌파하며 또 하나의 기록을 추가했다. 타이틀곡이 아닌 수록곡임에도 꾸준한 글로벌 인기를 이어가며 방탄소년단의 막강한 화제성을 입증했다.

27일 소속사 하이브 산하 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 아리랑(ARIRANG) 수록곡 2.0 뮤직비디오는 전날 오후 3시 15분께 유튜브 조회수 1억 회를 넘어섰다.

2.0 뮤직비디오는 박찬욱 감독의 영화 올드보이를 위트 있게 오마주한 연출로 주목받았다. 낡은 복도를 배경으로 거친 인물들과 슈트 차림의 멤버들이 대치하는 장면이 긴장감을 자아내며, 폐건물 곳곳에서 펼쳐지는 군무는 ‘BTS 2.0’이라는 새로운 전환점을 상징적으로 담아냈다.

멤버들의 연기와 개성 있는 분장도 영상의 몰입도를 높였다. 여기에 곡의 메시지를 반영한 감각적인 화면 구성과 퍼포먼스가 어우러지며 팬들의 호평을 얻었다.

2.0은 변화와 성장을 거친 방탄소년단의 현재를 표현한 곡이다. 힙합과 트랩 장르 기반의 변칙적인 리듬 위에 “유 노우 하우 위 두(You know how we do)”라는 가사를 더해 여유롭고 자신감 있는 분위기를 담아냈다. 특히 켄드릭 라마 등 세계적인 힙합 아티스트들과 작업해온 프로듀서 마이크 윌 메이드 잇이 크레디트에 이름을 올리며 완성도를 높였다.

음원 성적도 눈에 띈다. 2.0은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 빌보드 핫 100에서 50위로 진입한 뒤 4주 연속 차트인을 기록했다. 수록곡임에도 메인 차트에서 꾸준한 존재감을 드러낸 셈이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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