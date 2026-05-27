아이들 슈화, 중세 귀족 드레스 무드 공주님→힙한 청바지 핏…‘극과 극’ 반전 근황 [스타★샷]

슈화가 독보적인 미모로 아름다움을 뽐냈다. 출처=슈화 SNS

그룹 아이들의 멤버 슈화가 독보적인 비주얼로 상반된 무드의 패션을 완벽 소화하며 근황을 전했다.

27일 슈화는 자신의 SNS 채널을 통해 하트 이모티콘과 함께 촬영 비하인드 컷으로 보이는 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 슈화는 고전 영화 속 주인공을 연상케 하는 화려한 ‘빈티지 글램’ 룩으로 시선을 사로잡았다. 그는 톤 다운된 황금빛 컬러의 장미 자카드 패턴 크롭 탑과 롱 스커트 셋업을 착용해 고급스러우면서도 클래식한 텍스처를 극대화했다. 특히 어깨를 감싸는 와이드 카라 디테일에 프릴 화이트 이너를 레이어드해 로맨틱한 분위기를 더했으며, 화려한 진주 목걸이와 레트로풍의 웨이브 업스타일 헤어로 이국적이고 매혹적인 아우라를 완성했다.

또 다른 사진에서는 이와 180도 다른 현대적이고 감각적인 캐주얼 룩을 선보이며 반전 매력을 뽐냈다. 슈화는 바디 라인이 돋보이는 딥 레드 컬러의 골지 하이넥 민소매 탑에 자연스러운 워싱의 미드블루 데님 팬츠를 매치했다. 트렌디한 로우라이즈 스타일로 슬림한 실루엣을 강조한 슈화는 내추럴하게 묶어 올린 헤어스타일로 힙하면서도 도회적인 감성을 자아내 팬들의 감탄을 유발했다.

한편 슈화가 속한 그룹 아이들은 지난 1월 디지털 싱글 ‘Mono (Feat. skaiwater)’를 발매하며 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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