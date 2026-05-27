‘나는 솔로’ 28기 순자, 허위사실·성희롱에 분노…“강력 법적 대응”

사진 = 순자 SNS 계정

‘나는 솔로’ 28기 순자가 온라인상 악성 게시물과 루머 유포에 대해 법적 대응에 나섰다.

순자는 28일 자신의 SNS를 통해 법률대리인의 공식 입장문을 공개하며 악플 및 허위사실 유포에 대한 강경 대응 방침을 밝혔다.

공지문에 따르면 순자는 태연 법률사무소 김태연 변호사에게 명예훼손과 모욕 등에 관한 법적 조치를 위임한 상태다. 법률대리인은 “최근 의뢰인은 디시인사이드, 다음카페 여성시대 등 다수 온라인 커뮤니티와 SNS에서 익명으로 유포되고 있는 의뢰인에 대한 무차별적인 허위사실 유포와 성희롱 등 모욕 게시물 및 댓글 작성 행위를 확인했다”며 “이에 대해 더 이상 묵과할 수 없다고 판단해 강력한 법적 조치를 진행 중”이라고 설명했다.

이어 “특히 과거 출연자 간의 개인적인 갈등과 결별 과정에서 발생한 대화 및 저격 글을 악의적으로 편집·왜곡해 사실과 다른 루머를 사실처럼 게시하는 행위, 특정 단어나 맥락을 악의적으로 비꼬아 의뢰인의 위생 관념, 인격, 사생활을 비하하고 모욕적인 오물 관련 루머를 양산하는 행위 및 다른 출연자와의 관계를 바탕으로 성희롱, 외모 비하, 인신 공격을 일삼는 행위는 합리적 비판의 범위를 넘어선 명백한 범죄 행위”라고 지적했다.

한편 28기 순자와 ‘나솔사계’ 미스터킴은 최근 공개 열애 두 달 만에 결별 소식을 전했다. 이후 두 사람의 갈등이 온라인상에서 확산되며 법적 분쟁 가능성까지 제기돼 관심이 쏠렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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