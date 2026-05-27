‘심우면 연리리’ 박성웅, 마을 위기 구할 결정적 단서 포착…“반전 거듭”

‘심우면 연리리’ 박성웅과 이서환이 위기에 빠진 마을을 구할 수 있을까.

오는 28일 방송되는 KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 10회에서는 연리리 마을을 살리기 위한 성태훈(박성웅 분)과 임주형(이서환 분)의 사투가 펼쳐진다.

지난 방송에서 성태훈은 연리리 마을을 덮친 정체불명의 균사체 원인을 밝히기 위해 이장 임주형과 힘을 합쳐 토양 검사를 의뢰했다. 성태훈이 위기에 빠진 연리리를 구하기 위해 안간힘을 쓰는 와중 조미려(이수경 분)는 돈을 갚으라는 법원 등기를 받았다.

본방송을 앞두고 공개된 스틸컷에는 성태훈이 조미려에게 도착한 빚 독촉장을 들고 얼어붙었다. 알쏭달쏭한 그의 표정이 의미심장한 가운데, 꿋꿋하게 버텨오던 성태훈에게 드리운 조미려의 비밀이 부부 관계에 어떤 변화를 가져올지 집중된다.

성태훈과 임주형은 앞서 의뢰했던 토양 분석 결과지를 확인하고 움직이기 시작한다. 마을 주민들의 생존이 걸린 위기 상황에 손을 맞잡은 두 사람은 밭의 흙을 유심히 살펴보며 연리리를 뒤덮은 물질의 원인을 추적한다. 손에 흙을 쥔 채 놀란 성태훈의 모습이 이어지며 과연 이들이 결정적인 단서를 포착한 것일지 검사 결과가 어떤 파장을 몰고 올지 궁금해진다.

또한 임주형은 아내 남혜선(남권아 분)으로부터 듣게 된 예상치 못한 부탁에 당황하며 어리둥절한다. 과연 남혜선이 임주형에게 전한 내용은 무엇이었을지, 본방송에 대한 궁금증을 끌어올린다.

제작진은 “성태훈과 임주형이 연리리를 살리기 위해 힘을 모으는 상황에서 예상치 못한 변수들이 하나둘 드러나며 상황이 점점 복잡하게 얽혀간다. 성태훈이 이를 어떻게 해결해 나갈지, 반전을 거듭하는 전개가 펼쳐지니 지켜봐 달라”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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