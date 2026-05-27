‘취사병 전설이 되다’ 강하경, 아이돌 뺨치는 ‘미각보이즈’ 변신

‘취사병 전설이 되다’에서 김관철 역을 맡은 배우 강하경이 미각 보이즈로 변신해 안방극장에 웃음을 안겼다.



지난 26일 방송된 티빙 오리지널 ‘취사병 전설이 되다’ 6회에서 강하경은 강림소초 2생활관장 상병 김관철 역을 통해 강렬한 아우라와 허당기를 넘나들며 활약했다.

김관철은 야외 취사 훈련에 나선 취사병들을 향해 “맨날 식당에서 꿀 빨다가 밖에 나와서 밥하려니까 정신을 못 차린다”며 능글맞은 독설을 날렸다. 황석호(이상이 분) 대위에게 얼차려를 받는 강성재(박지훈 분)와 윤동현(이홍내 분) 병장을 여유롭게 지켜보며 “먹는 걸로 장난치는 놈들은 혼 좀 나봐야 된다”고 쐐기를 박는가 하면, 지난 포상 건에 대한 뒤끝을 감추지 못한 속 좁은 모습을 보였다.

황석호의 상상 장면에서 강하경의 매력은 빛을 발했다. 김관철은 상상 속 ‘미각 보이즈’로 등장해 뮤지컬의 한 장면 같은 화려한 퍼포먼스를 선보였다. 아이돌을 방불케 하는 엔딩 포즈 등 강하경은 코믹한 설정도 완벽하게 소화하며 웃음을 안겼다.

김관철은 주상욱(강준규 분)과 몰래 부식 박스를 뒤졌다. 하지만 강성재에게 현장을 들키자 “윤동현만 선임이고 난 선임도 아니다 이거야?”라며 멱살을 잡았다. 이어 김관철은 강성재가 허공을 응시하는 이유가 부대 내 원귀를 보는 것이라는 소문에 말도 안 된다고 일축하면서도 순식간에 겁에 질렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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