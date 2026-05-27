웰니스도 ‘초개인화’ 시대… 3년째 멀티비타민 1위 ‘오쏘몰’ 비결은?

국내 건기식 시장에서 이중제형 열풍을 불러일으킨 ‘오쏘몰 이뮨’(왼쪽)과 구강 용해 파우더 제형으로 출시된 신제품 ‘오쏘몰 이뮨 ODP’ 이미지. 동아제약 제공

최근 한국건강기능식품협회가 발표한 시장 현황 및 소비자 실태조사를 보면 건강기능식품 구매 가구 수는 지난해 최고치를 찍었다. 건강관리의 ‘일상화’, ‘대중화’가 이뤄진 셈이다.

아울러 주목할 점은 개인 섭취를 위한 건기식 구매가 늘어나고 있다는 사실이다. 내게 꼭 필요한 원료, 먹는 과정의 즐거움, 체감되는 효능을 최우선 가치로 두는 ‘초개인화 웰니스’ 시대가 도래한 것이다. 이에 건기식 업계에서도 세분화된 니즈를 겨냥한 제품을 선보이고 있다.

27일 업계에 따르면 3년 연속 국내 멀티비타민 판매 1위를 지키고 있는 ‘오쏘몰’은 독일 브랜드로, 동아제약이 국내 판매를 담당하고 있다. 국내 시장에 ‘액상+정제’의 이중제형 열풍을 일으킨 오쏘몰은 최근 신제품 ‘오쏘몰 이뮨 ODP’를 출시하며 선택의 폭을 키웠다.

앞서 ‘오쏘몰 이뮨’의 성공 사례를 바탕으로 소비자 선호도를 면밀히 분석한 브랜드 측은 면역 케어에 대한 지속적 수요를 확인, 제형의 다변화를 적용했다. 그렇게 탄생한 이번 신제품은 혀의 점막에 닿으면 녹아내려 미량영양소의 원활한 흡수를 지원하는 ‘구강 용해 파우더’ 제형을 적용했다. 파우더 특유의 텁텁함 느낌을 줄이고 오렌지향을 더해 섭취가 용이하다는 특징도 있다.

아울러 이 제품은 한 포(4.2g)에 국내 구강 용해 파우더 제품 중 가장 많은 18종 미량영양소를 담고 있다. 오쏘몰 측은 “분자교정의학 ‘오쏘몰레큘러’를 기반으로 우리 몸에 분자 단위로 흡수되는 미량영양소의 양을 올바르게 파악하고 보충한다”며 “단순히 고함량으로 담아내는 데 그치는 것이 아니라, 적정량을 최적의 비율로 배합해 공급하는 것”이라고 설명했다.

또한 이번 신제품은 직장인부터 면역 관리가 중요한 학생층까지 다양한 소비층에서 주목 받고 있다. ‘성분은 그대론데 섭취는 가벼워졌다’, ‘맛있어서 먹는 시간이 기다려진다’, ‘먹기 전과 후의 컨디션이 다르다’ 등 고객 반응도 긍정적이다.

오쏘몰 관계자는 “제형, 섭취 편의성, 일상 속 경험 요소를 고려한, 웰니스 트렌드를 반영한 제품”이라고 설명했다.

한편 오쏘몰과 국내 소비자의 연결고리인 동아제약은 의약외품, 약국에서 구매할 수 있는 일반의약품(OTC), 생활건강 및 더마 화장품 사업분야에서 소비자 헬스케어 토탈 솔루션을 제공하고 있다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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