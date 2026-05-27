우원식 의장, 임기종료 앞두고 “국민 중심 대화·협력 정치 복원해야”

우원식 국회의장이 27일 국회의사당 로텐더홀에서 열린 제78주년 국회 개원기념식에서 기념사를 하고 있다. 사진=국회의장실

임기 종료를 앞둔 우원식 국회의장이 “진심으로 국민을 중심으로 하는 대화와 협력의 정치를 복원해야 한다”고 밝혔다.

우 의장은 27일 오전 국회의사당 중앙홀에서 열린 제78주년 국회개원기념식에 참석해 “중립은 몰가치가 아니라 그 중심에는 늘 국민이 있어야 한다. 국민이 원하는 것은 문제를 해결하는 정치”라고 기념사를 통해 이같이 말했다.

제22대 국회 전반기 2년 성과에 대해 우 의장은 “국민과 함께 위헌·위법한 비상계엄을 막았고, 헌정수호의 최전선에서 전례 없는 길을 개척했다”며 “헌정질서 회복 과정에서 국정의 중심을 잡고, 갈등이 가파른 속에서도 초당적 협의로 입법과 예산, 의회외교에서 성과를 만들어냈다”고 평가했다.

또한 노란봉투법, 전세사기특별법, 가맹사업법, 생명안전기본법, AI 기본법, 대미투자특별법, 반도체특별법, 국민연금법, 국민투표법 등을 거론하면서 “법안 처리율 30.2%는 국민께서 보기엔 부족한 성적표지만, 그 내용을 살펴보면 의미 있는 성과가 적지 않다”고 언급했다.

앞서 국민의힘을 뺀 여야 6당의 개헌안이 이달 초 투표 불성립으로 무산된 것에 대해선 “39년 만의 개헌 기회를 살리지 못한 것은 아쉽지만, 전면 개헌에서 단계적 개헌으로 국민적 합의가 높은 것부터 시작하는 방법을 제안했고, 국민적 공감대도 더 넓어지는 등 큰 흐름을 만들어냈다”며 “후반기 국회에서는 반드시 개헌특위를 구성해 개헌 논의에 속도를 내야 한다”고 말했다.

우 의장은 오는 29일 상반기 국회 종료를 앞두고 28일 국회에서 퇴임 기자회견을 연다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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