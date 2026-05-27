장동건, 고소영 앞에서는 그저 ‘스윗한 남편’…카메라 앞 쑥스러운 미소

장동건이 고소영의 유튜브에 등장했다. 출처=유튜브 채널 ‘고소영’ 영상 캡처

배우 장동건이 아내 고소영의 유튜브 채널에 깜짝 등장하며 여전한 금슬을 과시했다.

지난 26일 고소영의 공식 유튜브 채널에는 ‘55살 역대급 동안미녀 고소영이 30년째 지켜온 모닝루틴(+장동건 출연)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

해당 영상에서 고소영은 자신의 아침 일상을 가감 없이 공개했다. 거실에서 스마트폰 게임을 즐기던 고소영은 화면 밖으로 누군가 지나가자 “아빠다”라고 말하며 남편의 등장을 알렸다.

뒤이어 모습을 드러낸 장동건은 카메라를 향해 “고소영 화이팅”이라며 아내를 향한 격려를 아끼지 않았다. 또한 현장에 있던 제작진에게 “잘 부탁드립니다”라고 정중히 인사를 건네며 든든한 외조의 정석을 보여줬다.

이어 “어디 가시냐”는 제작진의 질문에 장동건은 “오늘 라운딩하러 간다”고 답하며 수줍어하는 반응을 보여 눈길을 끌었다. 짧은 등장이었지만 톱스타 부부의 자연스러운 일상이 포착되며 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

한편 장동건과 고소영은 지난 2010년 백년가약을 맺었으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]