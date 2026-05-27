“더 좋은 모습으로!” 이구동성… 현대모비스, 조한진-정준원과 재계약

사진=현대모비스 농구단 제공

남자프로농구(KBL) 현대모비스가 자유계약(FA) 시장에서 내부 자원 단속에 나섰다.

구단은 27일 “FA 조한진, 정준원과 재계약을 체결했다”고 밝혔다. 조한진은 계약기간 3년, 첫해 보수 총액 3억원에 도장을 찍었다. 정준원은 계약기간 1년, 보수 총액 9000만원 조건이다.

먼저 조한진의 잔류에 시선이 쏠린다. 조한진은 군 복무를 마친 뒤 2024~2025시즌 팀에 합류했고, 지난 시즌 본격적으로 존재감을 키웠다. 평균 26분24초를 뛰며 5.8득점 3.4리바운드를 기록했다.

팀 입장에선 활동량과 수비 강도를 동시에 채워줄 수 있는 자원일 터. 적극적인 수비와 궂은일, 필요할 때 터지는 외곽포 등 현대모비스 포워드진의 한 축으로서 기대된다.

정준원도 다시 현대모비스 유니폼을 입는다. 지난 시즌 합류한 정준원은 정규리그 37경기에서 평균 12분40초를 소화하며 3.4득점 1.2리바운드를 남겼다.

빠른 발을 활용한 속공 가담과 외곽슛으로 짧은 출전 시간에도 알토란 같은 역할을 했다는 것이 구단의 평가다.

잔류와 함께 원소속팀 손을 잡게 된 집토끼들 모두 다음 시즌을 향해 열정을 불태우고 있다. 조한진은 구단을 통해 “저의 가치를 높게 평가해주신 현대모비스의 믿음에 실력과 투지로 보답하겠다”며 “팬 여러분의 응원에 감사드린다. 새 시즌에는 더 좋은 모습으로 승리와 감동을 드리겠다”고 소감을 전했다.

이어 “다시 한번 믿고 함께할 수 있게 해주신 구단에 감사드린다. 늘 응원해주시는 팬분들 덕분에 좋은 결정을 할 수 있었다”고 운을 뗀 정준원 역시 “더 좋은 모습과 책임감 있는 플레이로 보답하겠다”고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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