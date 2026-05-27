티아라 효민, ‘치명적 레드 vs 청순 핑크’…클래스가 다른 반전 드레스 자태 [스타★샷]

효민이 우아한 드레스를 입고 미모를 과시했다. 출처=효민 SNS

그룹 티아라 출신 효민이 극과 극의 드레스 룩을 완벽하게 소화하며 범접할 수 없는 여신 미모를 과시했다.

지난 26일 효민은 자신의 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진 속 효민은 다채로운 드레스 스타일링으로 화려하면서도 우아한 매력을 발산해 눈길을 사로잡았다.

먼저 효민은 어깨와 쇄골 라인이 돋보이는 강렬한 레드 컬러의 오프숄더 튜브톱 드레스를 착용해 고혹적인 분위기를 연출했다. 바디라인을 따라 섬세하게 잡힌 셔링 디테일로 탄탄한 실루엣을 강조하는가 하면 하단부의 하늘하늘한 샤(Tulle) 소재 트레인으로 드라마틱한 무드를 더했다. 특히 흑발의 긴 생머리 위에 반짝이는 티아라를 매치해 마치 동화 속 공주를 연상케 하는 비주얼을 완성했다.

또 다른 사진에서는 반전된 매력의 청순함을 선보였다. 효민은 빛의 각도에 따라 은은하게 반짝이는 연분홍빛 스팽글 드레스를 입었다. 단정한 보트넥 라인에 소매가 날개처럼 퍼지는 독특한 케이프 스타일의 슬리브로 세련미를 극대화했다. 여기에 헤어스타일을 깔끔한 로우 포니테일로 연출하며 드레스의 유려한 넥라인과 어깨 디테일을 한층 돋보이게 만들었다.

효민의 눈부신 드레스 자태를 접한 누리꾼들은 SNS 댓글을 통해 “어디서든 빛나는 여왕님 같다”, “독보적인 여신 아우라”, “인형인지 사람인지 분간이 안 간다” 등의 뜨거운 찬사를 보내고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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