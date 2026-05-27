[안건형의 동안 레시피] 고난도 거상의 세계(3) : 지방이식 후 거상

한때 ‘동안 시술의 정석’으로 불렸던 자가지방이식을 받고, 시간이 흐른 뒤 오히려 무거워진 얼굴 때문에 거상 상담을 받으러 오는 분들을 자주 접한다.

이런 분들은 시술 직후에는 광대와 볼이 통통하게 차오르며 어려 보이는 효과에 만족했지만, 5년에서 10년쯤 지나면 같은 연령대의 다른 사람보다 얼굴이 훨씬 빨리, 더 깊게 무너지는 느낌이 든다고 호소한다.

“분명히 동안이 되려고 한 시술인데, 왜 더 무거워 보일까” 하는 의문을 안고 결심하고 오시는 경우가 많다.

지방이식 후 거상은 일반 거상과 같은 원리로 접근하되, 이식된 지방이 만들어낸 무게와 유착, 정상 조직과 뒤섞인 결절들이라는 새로운 변수를 정확히 다뤄내야 하는 고난도 수술이다.

◆지방이식 후 처짐, 왜 일반 노화와 다른가

자가지방이식은 본래 우리 몸의 지방을 채취해 얼굴의 꺼진 부위에 주입하는 시술이다. 시술 직후 일부 지방은 새로운 자리에 안정적으로 생착하지만, 모두가 똑같이 자리잡지는 않는다.

한꺼번에 많은 양이 주입됐거나 한 부위에 뭉쳐 들어간 지방은 중심부가 충분한 혈류를 공급받지 못해 일부 괴사하고, 그 자리에 단단한 결절이나 작은 낭종이 남기도 한다.

또한 생착에 성공한 지방 주변으로는 만성적인 섬유화 반응이 일어나, 본래 부드러웠던 피하 조직이 점차 단단하고 뻣뻣하게 변해간다.

문제는 무게다. 이식된 지방 자체가 정상 조직보다 무거운 짐으로 작용하면서, 시간이 지날수록 중력의 영향을 더 강하게 받는다. 처음에는 위쪽에 자리잡았던 볼륨이 세월과 함께 아래로 흘러내려, 광대 부위는 꺼지고 입가와 턱선 주변은 두툼해지는 전형적인 처짐 양상이 만들어진다.

같은 연령대의 다른 사람보다 얼굴 윤곽이 더 무겁고 둔탁해 보이는 인상이 생기는 이유다. 만져보면 군데군데 단단한 결절이 잡히고, 표정을 지을 때 자연스럽게 움직이지 못하고 부분적으로 뭉치는 모습도 나타난다. 단순히 처진 피부를 끌어올리는 것만으로는 해결되지 않는 변화다.

◆지방이식 후 거상, 정해진 답이 없는 유연한 설계의 영역

지방이식 후 거상이 일반 거상보다 까다로운 이유는, 모든 케이스에 적용되는 표준 술식이 따로 존재하지 않기 때문이다. 이식된 지방의 분포와 섬유화의 정도, 유착의 위치가 사람마다 다르기 때문에, 한 가지 정해진 방법으로 풀어낼 수 있는 수술이 아니다.

거상 술식 자체도 케이스에 따라 유연하게 선택해야 한다. 기본적으로는 깊은 층의 박리를 통해 처진 스마스층을 충분히 끌어올리는 딥플레인 방식으로 접근한다. 다만 유착이 심하거나 결절이 광범위하게 분포한 경우에는 피부 박리 범위를 더 유동적으로 가져가며 듀얼 플레인 방식의 요소를 결합하기도 한다.

정해진 한 가지 답이 있는 게 아니라, 박리해 들어가며 마주하는 실제 조직의 상태에 따라 그 자리에서 가장 적절한 방향을 결정해야 한다. 이 수술이 술식 자체보다 집도의의 판단력에 더 크게 의존하는 이유다.

◆지방이식 후 거상의 두 가지 원칙

첫 번째는 이식된 지방과 결절을 정리하되, 피부와 스마스 피판의 두께를 일정하게 유지하는 일이다. 거상 박리 범위 안에서 마주치는 비대해진 지방이나 단단한 결절은 박리 시야 안에서 직접 절제로 정리한다.

이때 핵심은 절제의 정확성이다. 결절을 제거하겠다는 욕심에 한쪽 피판의 두께가 얇아지면, 거상 후 그 부위만 함몰되거나 표면이 울퉁불퉁해진다. 깊이를 일정하게 유지하며 정리하는 섬세한 박리야말로 이 수술의 가장 어려운 부분이다.

두 번째는 피부 박리 범위 바깥의 지방을 처리할 때 무리하지 않는 것이다. 거상 박리 영역 바깥에 자리잡은 이식 지방이 윤곽선을 무겁게 만드는 경우에는, 캐뉼라를 이용해 부드럽게 흡입하는 방식으로 정리한다.

◆지방이식 후 거상, 가벼워진 얼굴로 다시 시작하는 길

다만 이미 오래전에 생착된 지방은 주변 조직과 섬유화가 진행돼 정상 지방처럼 매끄럽게 흡입되지 않는 경우가 많다. 이 상태에서 무리하게 흡입을 시도하면 스마스층에 손상이 가게 되고, 손상된 스마스층은 거상 시 당겨도 리프팅 방향으로 힘을 제대로 받지 못한다.

욕심이 거상 자체를 무력화시키는 셈이다. 한계선을 인정하고 안전한 범위 안에서 정리하는 절제력이, 결과적으로 가장 자연스럽고 오래가는 결과를 만들어낸다.

자가지방이식은 그 시절의 가장 자연스럽고 안전해 보이는 동안 시술이었을 것이다. 아름답게 채워졌던 볼륨이 세월이 흘러 처짐으로 되돌아 왔다면, 지금이라도 그 처짐을 덜어낼 수 있는 길은 분명히 있다.

정해진 답에 매이지 않는 유연한 술식 선택, 그리고 한계를 인정할 줄 아는 절제력이야 말로 가장 정직한 동안 레시피다.

안건형 리아성형외과 대표원장(성형외과 전문의)

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]