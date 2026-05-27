물의 정기 다루는 ‘나래’ 등장…‘몬길:스타 다이브’ 업데이트 실시

넷마블이 몬스터 테이밍 액션 RPG ‘몬길: 스타 다이브’에 신규 캐릭터와 전설 몬스터 콘텐츠를 추가하며 이용자 공략 강화에 나섰다. 새롭게 공개된 5성 캐릭터 ‘나래’를 비롯해 신규 지역과 스토리, 전략형 토벌 콘텐츠까지 대규모 업데이트를 적용하면서 게임 세계관 확장에 속도를 내는 모습이다.

27일 넷마블에 따르면 몬길: 스타 다이브가 신규 콘텐츠를 포함한 대규모 업데이트를 진행했다.

이번 업데이트의 핵심은 신규 5성 캐릭터 나래다. 나래는 구미호 신녀 미나의 동생으로, 언니의 짐을 덜어주기 위해 물의 정기를 다루는 힘을 키워온 인물이다. 물방울을 활용해 적을 공격하면서도 아군을 보호하는 얼음 속성 지원형 캐릭터로 설계됐다.

특히 특수 스킬 우로지은을 사용하면 팀원에게 보호막과 피해 증가 효과를 동시에 부여할 수 있어 다양한 전투 콘텐츠에서 활용도가 높을 것으로 예상된다. 이용자들은 3주간 진행되는 나래 특별 이벤트를 통해 캐릭터의 숨겨진 이야기를 확인할 수 있으며, 프로필 장식 LIVE 배경 등 다양한 보상도 획득 가능하다.

주간 단위로 운영되는 신규 콘텐츠 전설 몬스터 토벌도 추가됐으며, 첫 번째 전설 몬스터 레기눌라가 등장했다. 이용자는 3개 팀을 구성해 전투에 참여하며, 각 팀마다 약점 속성과 별도의 미션이 주어진다. 높은 피해량을 기록하거나 특정 패턴을 공략하면 점수를 얻는 방식으로 진행돼 전략적인 팀 편성이 핵심 요소로 작용한다.

스토리 콘텐츠도 확장됐다. 신규 에피소드 6 상흔 속에서 피어나는 꽃들과 함께 새로운 지역 무원이 추가됐다. 해당 지역에서는 원작에 등장했던 보스 몬스터 적영을 포함해 총 21종의 신규 몬스터와 몬스터링을 만날 수 있다.

이와 함께 이용자 편의성 개선 업데이트도 적용됐다. 넷마블은 몬스터링 필터 기능을 개선하고, PC 버전에 자동 기본공격 기능을 추가했다. 분해 시스템 역시 이용자 의견을 반영해 개선했다는 설명이다.

한편 몬길: 스타 다이브는 2013년 출시 이후 인기를 끌었던 모바일 RPG 몬스터 길들이기의 후속작이다. 언리얼 엔진5 기반의 그래픽과 스토리 연출, 몬스터 포획·수집·합성 시스템, 3인 파티 기반 실시간 태그 액션 등을 특징으로 내세우고 있다. 오는 6월 3일부터 7일까지는 스타필드 하남에서 첫 팝업스토어가 운영된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]