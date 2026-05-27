LCK 9주차, 한화생명 1위 굳히기→젠지-T1-KT ‘원주 전쟁’

1위 확정을 위해 젠지를 꺾어야 하는 한화생명e스포츠. 라이엇 게임즈 제공

2026 LCK 정규 시즌이 마지막 주차에 돌입하면서 MSI 대표 선발전을 둘러싼 순위 경쟁도 최고조에 달하고 있다. 한화생명e스포츠는 정규 시즌 1~2라운드 1위 확정까지 단 1승만을 남겨뒀고, 젠지·T1·KT 롤스터는 원주 직행 티켓이 걸린 3위 안 진입을 놓고 치열한 경쟁을 이어간다. 중위권에서는 한진 브리온과 키움 DRX, BNK 피어엑스가 마지막 남은 선발전 진출권을 두고 끝장 승부를 펼친다.

라이엇 게임즈는 27일부터 31일까지 서울 종로구 롤파크에서 2026 LCK 정규 시즌 9주 차 경기를 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 9주 차에서 가장 먼저 시선이 쏠리는 팀은 한화생명e스포츠다. 8주 차에서 2연승을 거두며 14승 2패를 기록한 한화생명e스포츠는 27일 열리는 젠지전에서 승리하면 남은 경기 결과와 관계없이 정규 시즌 1~2라운드 1위를 확정한다.

정규 시즌 순위는 MSI 대표 선발전 대진과 직결된다. 상위 6개 팀이 참가하는 LCK MSI 대표 선발전에서 1위와 2위는 오는 6월 12일 원주DB프로미아레나에서 열리는 3라운드 1시드 결정전에 직행한다. 이 경기 승자는 LCK 1번 시드로 MSI 출전권을 획득한다. 한화생명e스포츠 입장에서는 젠지전 승리가 가장 유리한 위치를 선점할 기회인 셈이다.

젠지 역시 물러설 수 없다. 현재 젠지는 T1, KT 롤스터와 함께 12승 4패 동률을 이루고 있다. 3위 안에 들어야 원주 직행권을 확보할 수 있는 만큼 한화생명e스포츠를 상대로 승리를 거두며 상위권 경쟁에서 우위를 점해야 한다.

특히 28일 열리는 KT 롤스터와 T1의 맞대결은 이번 주 최대 빅매치로 꼽힌다. 세트 득실에서 상대적으로 불리한 KT 롤스터는 최대한 많은 승리가 필요하고, 최근 6연승을 달리고 있는 T1은 1라운드에서 KT 롤스터에게 당한 0대2 패배를 설욕해야 하는 상황이다. 앞서 열리는 한화생명e스포츠와 젠지전 결과까지 더해질 경우 상위권 순위표는 크게 흔들릴 가능성이 크다.

기록 달성을 앞둔 정글러들의 행보도 관심사다. KT 롤스터의 ‘커즈’ 문우찬은 개인 통산 700전까지 단 2경기를 남겨두고 있으며, T1의 ‘오너’ 문현준은 통산 500전 달성을 눈앞에 두고 있다.

중위권 경쟁 역시 치열하다. 현재 한진 브리온이 6승 10패로 6위에 올라 있지만 키움 DRX와 BNK 피어엑스가 5승 11패로 바짝 추격 중이다. MSI 대표 선발전 진출 마지노선인 6위를 놓고 세 팀이 마지막까지 경쟁을 이어가는 모습이다.

27일 맞붙는 BNK 피어엑스와 키움 DRX의 대결은 사실상 탈락 팀이 결정되는 승부로 평가된다. 두 팀 모두 5승 11패를 기록하고 있어 이번 매치에서 승리하는 팀만이 6위 한진 브리온을 추격할 마지막 발판을 마련하게 된다.

한진 브리온은 세트 득실 우위를 앞세워 6위를 유지하고 있지만 남은 일정이 험난하다. 9주 차에서 젠지와 한화생명e스포츠를 연이어 상대해야 한다. 5연승 이후 디플러스 기아와 T1에게 연패를 당한 만큼 상위권 팀들을 상대로 반등에 성공해야만 선발전 진출 가능성을 지킬 수 있다.

한편, 정규 시즌 마지막까지 최상위권 3자 동률에 따른 순위 결정전(타이브레이커) 가능성도 남아 있다. 만약 젠지와 T1이 9주 차 경기를 모두 2대1로 승리하고 한진 브리온이 한화생명e스포츠를 2대1로 꺾는 상황이 발생하면 한화생명e스포츠, 젠지, T1이 모두 14승 4패 동률을 이루게 된다. 이 경우를 제외하면 타이브레이커의 가능성은 존재하지 않는다. 위 조건이 모두 충족될 경우 오는 6월 2일 오후 5시 롤파크 치지직 아레나에서 시드별 3전 2선승제 순위 결정전이 진행될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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