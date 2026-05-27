‘10억 사기·농장 의혹’ 오세득 셰프, 카톡 공개…“증거만이 답”

사진 = 오세득 SNS 계정

오세득 셰프가 자신을 둘러싼 온라인 논란과 관련해 추가 입장을 밝히며 재차 해명에 나섰다.

오세득 셰프는 27일 자신의 SNS를 통해 “거짓과 기망에는 사실과 증거만이 답”이라며 “영농조합법인의 채무 11억1천1백만원을 2021년 6월부터 현재까지 6년째 인보증하고 있다”고 주장했다.

사진 = 오세득 SNS 계정

사진 = 오세득 SNS 계정

이와 함께 그는 모 지점장과 나눈 카카오톡 대화 내용 일부를 공개하며 자신의 입장을 뒷받침했다.

앞서 오세득 셰프는 지난 26일에도 SNS를 통해 “최근 SNS상에서 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장임을 명확히 밝힌다. 허위사실 유포는 중대한 법적 책임이 따르는 행위이며, 이에 대해 엄중히 대응할 예정”이라고 밝힌 바 있다.

당시 그는 직접 공개한 자료들을 통해 추가 출자금 문제와 지분 양도·양수 관련 사문서 의혹에 대해 자신이 직접 고소를 진행했다고 설명했다. 또 조합 구성원들 역시 출자금 관련 법인 계좌 입출금 내역 등을 확인한 뒤 함께 고발과 고소를 접수했다고 덧붙였다.

오세득 셰프는 “상대방의 주장대로라면, 오히려 저를 상대로 한 고발이나 고소가 이루어져야 할 것”이라며 “현재까지 그와 관련된 단 한 건의 고발·고소도 접수된 사실이 없다”고 강조했다.

이어 일부 SNS에서 언론 보도에 등장한 특정 인물 ‘C씨’를 자신으로 지목하고 있는 것과 관련해 “명백한 사실 왜곡”이라고 선을 그었다.

그러면서 “허위사실에 기반한 주장에 현혹되어 잘못된 댓글이나 2차 가해가 발생하지 않기를 당부드린다”며 “모든 사실관계는 관련 절차와 수사 결과를 통해 명확히 밝혀질 것” 이라고 덧붙였다.

앞서 지난 25일 온라인 커뮤니티에는 한 유명인 C씨가 어머니가 운영하는 농장 직원을 협박하고 업무 방해를 지속하고 있다는 글이 올라오며 논란이 확산됐다. 작성자는 자신이 10억 원대 금융사기 피해자라고 주장했고, 이후 온라인상에서는 C씨의 정체를 둘러싼 각종 추측이 이어졌다.

한편 오세득 셰프는 JTBC ‘냉장고를 부탁해’, MBC ‘마이 리틀 텔레비전’ 등 다양한 요리 예능 프로그램에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 2024년 공개된 흑백요리사: 요리 계급 전쟁에 ‘백수저’ 셰프로 출연해 다시 한 번 주목받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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