하이브로, 12년 만의 넘버링 신작 ‘드래곤빌리지3’ 전 세계 동시 출시

이미지=하이브로

하이브로가 12년 만에 정식 넘버링 후속작을 출시한다.

하이브로(대표 원세연)는 자사가 개발한 모바일 게임 ‘드래곤빌리지3’를 전 세계에 동시 출시했다고 27일 밝혔다.

업체에 따르면 ‘드래곤빌리지3’는 12년 만에 선보이는 정식 넘버링 후속작이다. 하이브로는 “수집은 쉽게, 몰입은 깊게”를 핵심 메시지로 내세우며 기존 시리즈 팬과 신규 이용자 모두를 만족시킬 수 있는 방향으로 게임을 설계했다. 정식 넘버링 시리즈의 귀환인 만큼, 기존 팬들에게는 IP의 정통성을 다시 확인할 수 있는 작품이 될 것으로 기대된다.

이번 신작은 원작의 드래곤 수집·육성 시스템을 계승하면서도 새로운 요소를 추가했다. 시리즈를 대표하는 ‘7.0 등급 시스템’과 보주·젬 성장 구조를 현대적으로 반영했고 ‘빌리지 운영’ 시뮬레이션 요소를 접목해 차별화를 꾀했다.

콘텐츠 구성과 전략성도 한층 탄탄하게 갖췄다. 단계별 던전 탐험인 '지하성채'와 '월드보스' 레이드를 비롯해, 밴픽 단계부터 치열한 눈치싸움을 벌이는 실시간 PvP '아레나 랭크전', '길드전' 등 스토리와 협력·경쟁 콘텐츠를 마련했다.

정식 출시를 기념해 풍성한 보상 이벤트도 진행한다. 접속하는 모든 유저에게 특별 패키지에 상응하는 재화를 지급하며 사전예약 달성 보상도 함께 제공한다. 특히 신규 유저를 위한 '7일 미션'과 각종 기본 혜택을 더해 총 100회 이상의 무료 뽑기 기회를 제공해 초반 플레이 정착을 적극 지원할 계획이다.

하이브로는 "변함없는 응원을 보내주신 유저분들께 감사드리며 확고한 팬덤이 있는 IP인 만큼 결코 가볍게 다루지 않겠다는 약속을 드린다"라며 "오래 함께할 수 있는 게임을 만들기 위해 노력하겠다"고 전했다.

한편, 게임 출시와 함께 IP 확장 사업도 본격화한다. '드래곤빌리지3'의 세계관을 담은 도서 출간을 시작으로, 하반기에는 신규 드래곤 피규어를 선보이는 팝업 스토어 운영과 브랜드 협업 등을 순차적으로 진행할 예정이다.

'드래곤빌리지3'는 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 다운로드 받을 수 있으며 자세한 정보는 공식 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]