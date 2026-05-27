[르포] 잠실 물들인 주황버섯의 습격…도심 축제 된 ‘메이플스토리’

헤네시스 머쉬룸 파크 모습. 신정원 기자

서울 잠실은 지금 ‘메이플 아일랜드’다. 석촌호수부터 롯데월드타워, 롯데월드몰까지 익숙한 도시 풍경 사이로 주황버섯과 슬라임이 모습을 드러냈다.

넥슨은 다음달 21일까지 잠실 롯데월드타워 일대에서 메이플 어택! 위드 롯데(MAPLE ATTACK! with LOTTE)를 진행한다. 특별 전시를 비롯해 현장에서만 즐길 수 있는 미션과 팝업스토어, 컬래버 브랜드의 체험 프로그램까지 다양한 경험을 선사한다.

주말에 방문한 석촌호수는 나들이 나온 시민들로 북적였다. 가장 먼저 시선을 사로잡은 건 호수 위 거대한 아트벌룬이었다. 핑크빛 소환 마법진 사이로 모습을 드러낸 주황버섯과 슬라임을 본 시민들은 자연스럽게 휴대전화를 꺼내 사진을 찍었고, 아이들은 “진짜 크다”며 즐거워했다.

게임을 잘 모르는 사람도 거리낌 없이 공간을 즐겼다. 반려견과 산책을 나온 한 시민은 “메이플스토리는 해본 적 없는데 캐릭터들이 귀엽고 색감이 좋아서 축제 같은 느낌이 난다”며 “호수를 돌다가 자연스럽게 사진도 찍고 쉬어가게 된다”고 말했다. 실제로 곳곳에는 돗자리를 펴고 앉아 여유를 즐기는 가족과 연인들이 눈에 띄었다. 게임 IP 이벤트이면서도 시민들에게는 하나의 대형 야외 전시처럼 다가가는 분위기였다.

석촌호수에 뜬 주황버섯 아트벌룬. 신정원 기자

헤네시스 머쉬룸 파크 모습. 신정원 기자

행사의 중심은 롯데월드타워 월드파크 잔디광장에 조성된 헤네시스 머쉬룸 파크다. ‘현실에 등장한 버섯 몬스터들이 잔디광장 일대를 헤네시스로 착각해 점령했다’는 콘셉트로 마련된 공간에는 버섯 몬스터 조형물이 잔디광장을 가득 메웠다. 곳곳에서 “여기서 찍자”는 목소리가 들렸고, 유저들은 자신이 키우는 캐릭터 인형이나 굿즈를 함께 놓고 인증 사진을 남기느라 분주했다.

잔디광장에 매시 정각마다 등장하는 비눗방울 연출은 행사장 분위기를 한층 환상적으로 만들었다. 메이플스토리 특유의 동화 같은 감성이 현실 공간과 맞물리며 도심 속 소풍 분위기를 완성했다.

현장은 단순히 조형물을 보는 수준에서 끝나지 않는다. 넥슨은 게임 속 콘텐츠를 오프라인 체험형 이벤트로 구현했다. 잔디광장 한편에 마련된 헤네시스 점프킹 체험존에선 참가자들이 트램펄린 위를 뛰며 점프맵을 즐겼다. 여기에 메이플핸즈+ 앱을 연동한 유저들은 실제 자신이 키우는 메이플스토리 캐릭터가 화면 속 맵에 등장해 더욱 높은 몰입감을 느꼈다.

증강현실(AR) 기술을 활용한 보물 버섯 사냥과 잠실 일대를 돌아다니는 스탬프 랠리도 방문객들의 참여를 유도했다. 행사장이 한곳에 국한되지 않고 석촌호수와 롯데월드몰, 롯데시네마 등 곳곳으로 이어지다 보니 마치 일대를 탐험하는 투어형 이벤트에 가까웠다.

유니클로와 협업한 메이플스토리. 신정원 기자

유니클로와 컬래버 이벤트를 진행하고 있다. 신정원 기자

동선은 자연스럽게 롯데월드몰 실내 공간으로도 이어졌다. 1층 아트리움에서는 메이플스토리 팝업스토어 핑크 카니발이 게임 팬들을 맞이했다. 캐릭터 키링과 인형, 생활용품 등 굿즈를 둘러보는 방문객들로 내부는 북적였고, 팝업스토어만을 위해 만들어진 갓챠 기계 앞에는 랜덤 뽑기를 즐기려는 팬들의 발길이 계속해서 이어졌다.

유니클로 매장도 방문객들의 관심을 끌었다. 메이플 캐릭터를 활용해 티셔츠와 토트백을 직접 꾸밀 수 있는 커스텀 체험이 진행됐는데, 자신만의 굿즈를 만들기 위해 차례를 기다리는 유저들이 적지 않았다.

이외에도 메이플스토리는 롯데웰푸드와 손잡고 편의점에 과자와 젤리 상품을 선보였으며, 다음달에는 롯데시네마에서 메이플스토리 여름 쇼케이스 오버드라이브(OVERDRIVE) 생중계와 최초 극장판 애니메이션 디어 마이 히어로(DEAR MY HERO)를 개봉한다. 게임을 넘어 식음료, 패션, 영화까지 IP 경험이 이어지는 셈이다.

23주년을 맞은 메이플스토리가 보여주는 행보는 파격적이다. 넥슨은 앞서 롯데월드와 함께 시즌 페스티벌인 메이플스토리 인 롯데월드를 진행했고, 롯데월드 어드벤처에 메이플 아일랜드까지 조성했다. 이번 메이플 어택! 위드 롯데는 그 범위를 잠실 전역으로 넓힌 프로젝트다. 온라인을 넘어 대중과 함께 즐기는 문화 콘텐츠로 자리매김하는 모습이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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