프로 진출 꿈 이뤘다…연천미라클 외야수 박상목, 한화와 육성선수 계약

사진=연천 미라클 제공

“좋은 모습 보여드리겠습니다.”

독립야구단 연천 미라클은 27일 “외야수 박상목이 한화와 육성계약을 체결하며 KBO리그 13번째 프로 진출 선수를 배출했다”고 밝혔다.

박상목은 외야수로 신일고와 홍익대를 졸업했으며, 2024년 연천 미라클에 입단했다. 고교·대학 시절부터 빠른 발과 넓은 수비 범위를 갖춘 외야수로 평가받았지만, 타격 부분에서는 아쉬움이 있다는 평가도 있었다.

박상목은 연천 미라클 입단 초기 웨이트 트레이닝을 기반으로 파워 향상과 배트 스피드 증가에 집중하며 약점 보완에 힘썼다. 그 결과 2024년 경기도리그에서 163타수 48안타, 타율 0.397, OPS 1.125를 기록했다.

타선에서는 주로 테이블세터로 활약했다. 수비에서는 중견수로서 센터라인의 핵심 역할을 맡았다. 향상된 타격 능력과 경기 영향력을 바탕으로 성공적인 시즌을 보냈으나, 현역 입대로 잠시 그라운드를 떠나야 했다.

사진=연천미라클 제공

군 복무 기간에도 프로 진출의 꿈을 놓지 않았다. 박상목은 제한된 환경 속에서도 웨이트 트레이닝과 개인훈련을 꾸준히 이어갔다. 전역 후 독립리그 복귀를 준비하던 중 한화 스카우트의 제안을 받았다. 테스트를 거쳐 전역과 동시에 육성선수 계약을 체결하며 마침내 프로 선수의 꿈을 이루게 됐다.

박상목은 “연천에서 대학 시절보다 몸이 성장했다. 파워를 키우기 위해 많은 노력을 했다”며 “김인식 감독님과 꾸준한 상담을 통해 제 장점이 무엇인지, 팀 안에서 어떤 역할을 해야 하는지 명확해졌다. 감독님의 조언에 따라 몸을 만들고 타격 훈련 방향을 바꾸면서 경기력과 결과가 이전과는 완전히 달라졌다고 생각한다. 꼭 1군 무대에 올라 좋은 모습 보여드리겠다”고 말했다.

박종일 연천군 부군수는 “박상목의 한화 입단을 진심으로 축하한다”며 “연천 군민들과 함께 프로 무대에서 활약하는 모습을 응원하겠다. KBO리그 1군에서 멋진 활약을 펼치길 기대한다”고 격려했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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