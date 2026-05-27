탑(T.O.P), 美 빌보드 월드 앨범 차트 진입 쾌거…인터뷰 내용 보니

가수 탑(T.O.P)이 빌보드(Billboard)와의 독점 인터뷰를 통해 첫 정규앨범 인터뷰가 공개됐다.

지난 26일(현지 시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드 공식 SNS 채널 및 홈페이지를 통해 탑의 인터뷰가 공개됐다.

이번 인터뷰는 글로벌 팝 칼럼니스트 제프 벤자민(Jeff Benjamin)이 진행, 탑의 첫 솔로 정규앨범 ‘다중관점 (ANOTHER DIMENSION)’과 관련된 다채로운 이야기를 나눠 글로벌 팬들의 이목을 끌었다.

먼저 탑은 정규 1집 발매와 더불어 디지털 발매만으로 빌보드 월드 앨범 차트 20위를 기록한 것에 대해 “‘다중관점’은 제 취향에 정확하게 맞게 완성된 앨범”이라며 “음악으로 돌아오기까지 오랜 시간이 걸렸는데, 이렇게 사랑을 보내주셔서 진심으로 감사드린다”고 소회를 밝혔다.

이어 “제 취향에 따라 자유롭게 장르를 넘나드는 ‘37분짜리 영화’같은 앨범”이라고 정규 1집을 소개한 탑은 “첫 솔로 정규앨범인 만큼, 솔로 아티스트로서 ‘다중관점’으로 빌보드 월드 앨범 차트에 오를 수 있었다는 건 제게 정말 큰 의미로 다가온다”고 덧붙였다.

탑은 ‘다중관점’을 작업하며 가졌던 자신의 목표와 방향성을 전달하기도 했다. 그는 “제 목표는 마치 하나의 전시회 같은 독창적인 구성을 가진 작품을 만들어 팬들에게 선물하고 싶었다”며 “단순하게 듣는 음악이 아니라, 앨범을 소장한 모든 이들이 간직할 만한 가치가 있는 물건이라고 느끼길 원했는데 그런 아이디어들이 만족스럽게 구현된 것 같다”고 설명했다.

그러면서 탑은 “새 음악을 통해 다시 팬들과 연결될 수 있다는 사실이 정말 감사하다”며 “정규 1집의 몇몇 곡들을 제가 이전에 해본 적 없는 새로운 방식의 뮤직비디오로 제작 중이다. 앞으로 공개될 작업들을 기대해 주셔도 좋을 것 같다”고 추후 공개될 프로젝트를 향한 궁금증을 키웠다.

마지막으로 탑은 “새로운 음악을 팬분들께 조금이라도 더 빨리 들려드리고 싶었다”며 “이번 앨범을 시작으로 앞으로도 음악으로 계속 보답하겠다. 언제나 진심으로 새로운 무언가를 담아내는 아티스트가 되기 위해 계속 노력할 것”이라고 팬들을 향한 고마움을 나타냈다.

올해 4월 첫 솔로 정규앨범 ‘다중관점’으로 돌아온 탑은 각종 글로벌 차트에서 선전하며 여전한 존재감을 입증해 보였다. 발매 첫날 스포티파이에서 약 147만 회 스트리밍으로 2026년 K-POP 솔로 아티스트 중 최다 기록을 세웠을 뿐만 아니라, 전 세계 15개국 아이튠즈 1위, 미국 빌보드 월드 앨범 차트 20위 등의 성과를 얻으며 아티스트로서의 화려한 귀환을 알렸다.

한편, 탑의 인터뷰 전문은 빌보드 공식 홈페이지에서 만나볼 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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