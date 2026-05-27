코스모시, 데뷔 첫 대학가 축제 달궜다…전국 캠퍼스 잇따라 러브콜

[사진=NTT 도코모 스튜디오&라이브 제공]

걸그룹 코스모시(cosmosy)가 전국 대학가 러브콜을 받으며 젊은층 대세 걸그룹으로 떠오르고 있다.

코스모시는 지난 6일 전북대학교 대동제를 시작으로 중앙대학교 안성 캠퍼스, 덕성여자대학교, 한양대학교 ERICA 캠퍼스 등 8개의 대학 축제 무대에 올랐다.

코스모시는 각 대학교에서 'BabyDon'tCry=BreakingTheLove'('베이비돈크라이=브레이킹더러브'), 'Lucky=One'('럭키=원'), 'Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~'('챈스 ~ 사랑이라 말하기 전에 ~'), 'Princess=Kiss'('프린세스=키스'), 'HIGH=LOVE'('하이=러브'), 'Paradise ~ I need you ~'('파라다이스 ~ 아이 니드 유') 등 무대를 선보이며 현장 분위기를 고조시켰다.

데뷔 후 처음으로 대학교 축제에 오른 코스모시는 그 어느 때보다 밝은 에너지를 발산했다. 이 기세를 이어 코스모시는 27일 제주대학교, 29일 성결대학교, 6월 1일 순천대학교 축제에 출연할 예정이다.

코스모시는 지난 3월 두 번째 미니앨범 '~ of the world ~'('~ 오브 더 월드 ~')를 발매했다. '~ of the world ~'는 사랑을 통제하려던 5개 디바이스의 실패 후, 스스로 오류가 되기를 선택한 소녀들의 특별한 세계관을 담은 앨범으로, 전곡 타이틀이라는 파격적인 행보로 눈길을 끌었다.

특히 'Silence ~ body & soul ~'('사일런스 ~ 보디 앤 솔 ~') 무대에서 보여준 요괴 분장을 활용한 퍼포먼스는 신선한 충격을 안기며 코스모시의 존재감을 각인시켰다.

코스모시는 지난달 11일 팬덤 플랫폼 비스테이지에 글로벌 멤버십을 오픈했다. 이들은 온·오프라인 팬사인회를 통해 글로벌 팬들과의 만남을 가질 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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