아무도 가지 못한 길, 이현중이 발걸음을 내딛는다

사진=B.리그 제공

사진=B.리그 제공

아무도 가지 못한 길, 이현중(26)이 발걸음을 내디딘다.

한국 농구대표팀의 ‘에이스’ 이현중이 일본 열도를 흔들었다. 소속팀 나가사키 벨카의 일본 우승을 이끌었다. 26일 일본 요코하마 아레나에서 열린 류큐 골든킹스와의 2025~2026 B.리그 파이널(3전2승제) 최종 3차전서 72-64 승리를 거뒀다. 2020년 창단 이후 6년 만에 처음 플레이오프(PO)인 챔피언십에 진출한 나가사키는 이로써 시리즈 전적 2승1패로 왕좌에 올랐다. 이현중은 우승 트로피와 함께 챔피언십 최우수선수(MVP)에까지 오르며 기쁨을 만끽했다.

이번 시즌 이현중의 무대였다 해도 과언이 아니다. 정규리그 57경기에 출전, 평균 17.4득점 5.6리바운드 2.7어시스트 등을 마크했다. 가장 눈에 띄는 부분은 단연 3점 슛이다. 총 187개를 성공시켰다. 순도도 높다. 성공률 47.9%(평균 6.8개 시도, 3.3개 성공)를 자랑했다. 전체 1위. PO에선 더 펄펄 날았다. 7경기 평균 19.4득점, 6.7리바운드를 마크했다. 파이널 3차전에서도 3점 슛 3개 포함 23득점 5리바운드를 책임졌다. 양 팀 통틀어 최다 득점을 올렸다.

사진=나가사키 SNS

나가사키는 신생 구단이다. 놀라운 성장 속도를 선보이며 질주했다. 정상으로 가는 길, 이현중 영입이 신의 한 수가 됐다. 중요한 순간마다 해결사 역할을 자처했다. 날카로운 공격은 기본, 수비에도 적극적으로 가담하며 팀의 활기를 불어넣었다. 시즌 내내 상대의 집중 견제가 끊이질 않았던 것을 고려하면 더욱 놀랍다. 이번 PO에선 무려 41개 연속 자유투를 넣기도 했다. 일본 농구의 레전드라 불리는 닉 파지카스의 39개를 넘는 대기록을 완성하는 순간이었다.

떡잎부터 남달랐다. 부모님의 ‘농구 DNA’를 고스란히 이어받았다. 아버지는 이윤환 한국중고농구연맹 부회장(삼일고 감독), 어머니는 성정아 대한민국농구협회 이사다. 성정아 이사는 1984년 LA올림픽 농구 은메달리스트이기도 하다. 큰 키에 부드러운 슈팅, 빠른 판단, 나아가 세계농구 흐름에 맞는 기민한 움직임까지. 한국에선 좀처럼 보기 힘든 스타일이라는 평가다. 일찌감치 해외로 눈을 돌렸다. 안정된 꽃길 대신 꿈을 향해 나아가고자 했다. 미국 미국대학스포츠협회(NCAA) 명문 데이비슨대를 거쳐 미국 프로농구(NBA) 드래프트에도 나선 바 있다.

도전은 계속된다. 이현중은 2년 연속, 그것도 다른 리그서 챔피언이 됐다. 지난 시즌엔 호주프로농구(NBL) 일라와라 호크스 소속으로 정상을 밟았다. 아시아·오세아니아 최고 리그를 연거푸 제패했다. 이현중의 존재감을 엿볼 수 있는 대목이다. 어떤 무대에서도 자신의 존재감을 드러낼 수 있는, 세계 최고 수준의 선수로 발돋움하고 있는 것. 한국 농구의 현재이자 미래를 밝히는 대목이기도 하다. 끝이 아니다. 이현중은 경기 후 인터뷰서 NBA를 향한 여전한 갈증을 드러냈다. 가능성을 증명해 내고 있는 이현중, 그의 눈빛은 또 다른 역사를 예고하고 있다.

사진=B.리그 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]