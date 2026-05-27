김윤지, 크롭티 사이 드러난 11자 복근…숏단발로 시크 매력까지 [스타★샷]

사진 = 김윤지 SNS 계정

가수 겸 배우 김윤지가 탄탄한 몸매와 세련된 분위기로 눈길을 끌었다.

김윤지는 27일 자신의 SNS를 통해 근황이 담긴 사진 여러 장을 공개했다.

사진 = 김윤지 SNS 계정

사진 = 김윤지 SNS 계정

공개된 사진 속 김윤지는 크롭 티셔츠와 편안한 캐주얼룩을 매치해 자연스러운 매력을 드러냈다. 탄탄한 복근과 잘록한 허리 라인이 돋보이며 건강미 넘치는 분위기를 자아냈다. 특히 군살 없는 보디라인과 매끈한 실루엣이 시선을 사로잡았다.

또한 김윤지는 숏단발 헤어스타일로 한층 시크한 분위기를 완성했다. 자연스럽게 흐트러진 헤어와 꾸민 듯 꾸미지 않은 스타일링이 어우러지며 자유롭고 세련된 무드를 더했다. 편안한 표정과 여유로운 분위기 역시 김윤지만의 독보적인 매력을 배가시켰다.

한편 김윤지는 2021년 개그맨 이상해와 국악인 김영임 부부의 아들 최우성과 결혼했으며, 2024년 7월 첫 딸을 품에 안았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]