홈존, 음악+미술 어우러진 팬콘서트…신곡 ‘비대칭 콤플렉스’ 선공개

사진제공=ATCM

싱어송라이터 홈존이 발매 전 신곡을 최초 공개하는 등 팬콘서트를 풍성하게 채웠다.

홈존은 지난 23일 총 2회에 걸쳐 서보 아트스페이스에서 팬 콘서트 ‘집들이 vol.5 <Art Room>’를 개최했다.

홈존이 매년 이어오고 있는 팬 콘서트 ‘집들이’는 어쿠스틱 연주와 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 더욱 가까이 호흡하는 자리다. 이번 공연 역시 홈존만의 감성과 분위기로 채워졌다.

이번 공연의 콘셉트는 ‘Art Room’으로, 실제 그림 작업실을 연상시키는 공간 연출이 특별함을 더했다. 홈존이 직접 작업한 그림 작품들이 공연장 곳곳에 전시되며 음악과 미술이 어우러지는 감각적인 분위기를 완성했다.

공연이 열린 서보 아트스페이스는 전시장으로도 활용되는 미술 복합 문화공간인 만큼 공연과 전시가 자연스럽게 어우러지며 기존 콘서트와는 또 다른 매력을 선사했다. 홈존은 공간의 특성을 적극 활용해 보다 가까이에서 관객과 교감했다.

공연 전에는 팬들을 위한 특별한 이벤트도 진행됐다. 홈존은 사전에 신청받은 팬들의 캐리커처를 직접 그려주는 이벤트를 선보였다. 완성된 캐리커처는 이후 디지털 작업을 거쳐 팬들에게 전달됐다.

아울러 홈존은 대표곡들을 비롯해 감미로운 보컬을 선보이며 편안하면서도 섬세한 무대 매너로 관객들과 호흡하며 공연 내내 따뜻한 분위기를 이어갔다.

특히 아직 발매 전인 신곡 ‘비대칭 콤플렉스(비대칭 complex)’를 선공개하며 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다. 발매 전 신곡을 현장에서 최초로 공개하며 팬들의 뜨거운 박수를 받았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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