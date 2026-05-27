심으뜸, 휴양지에서도 빛난 건강미…완벽 보디라인 감탄 [스타★샷]

사진 = 심으뜸 SNS 계정

방송인 겸 운동 콘텐츠 크리에이터 심으뜸이 여유로운 휴양지 일상을 공개하며 건강미 넘치는 매력을 뽐냈다.

심으뜸은 27일 자신의 SNS에 “평화롭다”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 심으뜸은 핑크 컬러의 비키니를 착용한 채 휴양지에서 편안한 시간을 보내고 있는 모습이다. 그는 두 팔을 자연스럽게 머리 뒤로 올린 포즈와 환한 미소로 특유의 밝고 긍정적인 에너지를 드러냈다. 햇살 아래 더욱 돋보인 탄탄한 복근과 균형 잡힌 보디라인은 감탄을 자아냈고, 건강미 넘치는 실루엣이 시선을 사로잡았다.

특히 꾸준한 운동으로 완성된 군더더기 없는 몸매와 자신감 넘치는 분위기가 어우러지며 심으뜸만의 청량한 매력을 배가시켰다. 편안하면서도 세련된 휴양지 무드 역시 눈길을 끌었다.

한편 심으뜸은 유튜브 채널 ‘힙으뜸’을 운영하며 운동 콘텐츠를 통해 대중과 활발히 소통하고 있다. 또한 예능 프로그램 ‘골 때리는 그녀들’, ‘피지컬: 100’ 등에 출연하며 여러 방면에서 활약을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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