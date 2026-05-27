김용빈, 3000명 팬들과 특별한 ‘운동회’…‘미스터트롯3’ 우승 보답

사진=오네스타컴퍼니, 밝은누리

가수 김용빈이 3000여명의 팬들과 함께 특별한 체육대회를 열었다.

김용빈은 지난 23일 대구 달성군 종합 스포츠파크에서 ‘사랑빈운동회’를 열고 팬들과 만났다. 5월 가정의 달을 맞아 마련된 이번 행사는 팬클럽 사랑빈 회원 3천여명이 참여했다. 지난해 ‘미스터트롯3’ 우승 이후 변함없는 사랑과 응원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하고자 김용빈이 직접 마련한 자리다.

김용빈은 콩주머니 던지기, 파도타기 등 체육대회 종목에 직접 나서며 유쾌한 에너지로 분위기를 이끌었다. 팬들과 함께 뛰고 웃으며 자연스럽게 소통하며 다양한 프로그램을 함께했다.



라이브 밴드와 함께하는 특별 공연도 이어졌다. 김용빈은 대표곡들을 열창하며 콘서트를 연상케 하는 무대를 선보였다. 특유의 시원한 가창력과 짙은 감성으로 몰입감을 높이며 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

김용빈은 팬들에게 “나의 심장 ‘사랑빈’ 고마워요”라며 감사를 전했고 팬들 역시 뜨거운 환호와 응원으로 화답했다. ‘사랑빈운동회’ 현장은 추후 김용빈 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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