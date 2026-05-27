㈜제이시스메디칼, ‘RADLA 2026’ 통해 중남미 시장 의료진 접점 확대

㈜제이시스메디칼이 지난 5월 20일부터 23일까지 진행된 ‘RADLA 2026’ 부스 참가를 통해 중남미 시장 내 브랜드 접점 확대에 나섰다. 사진=제이시스메디칼

글로벌 메디컬 에스테틱 전문 기업 ㈜제이시스메디칼 지난 5월 20일부터 23일까지 아르헨티나 부에노스아이레스 컨벤션 센터(Centro de Convenciones Buenos Aires)에서 개최된 중남미 최대 규모의 피부미용 성형학회 ‘RADLA 2026’의 전시 일정을 마쳤다고 27일 밝혔다.

RADLA 2026는 전 세계 피부과 전공의와 바이오 메디컬 기업들이 참여해 에스테틱 분야의 차세대 기술과 고도화된 임상 데이터를 논의하는 행사다. 올해로 43회 선상에 오른 본 학회는 중남미 미용 성형 시장의 지표를 확인할 수 있는 플랫폼으로 평가받는다.

업체에 따르면 제이시스메디칼은 마켓 셰어 확대를 위해 학회장 메인 구역에 3개의 대형 독립 부스를 조성했다. 현장에서는 브랜드 인지도를 견인하는 ▲고주파(RF) 기기 ‘덴서티’ ▲마이크로니들 고주파 ‘포텐자’ ▲집속 초음파(HIFU) 기기 ‘리니어지’ ▲레이저 장비 ‘엣지원’ ▲IPL 라인 ‘셀렉 브이’를 선보였다.

특히 덴서티는 모노폴라와 바이폴라 두 가지 고주파(RF) 에너지를 활용하는 장비이며 리니어지는 고강도 집속 초음파(HIFU)를 사용하는 의료기기다. 포텐자는 다양한 팁 구성을 기반으로 한 마이크로니들 고주파(RF) 장비로 이번 학회를 통해 자사 브랜드 기반의 남미 시장 론칭을 본격화했다.

행사 기간 중 진행된 심포지엄에서는 멕시코, 브라질, 페루 등 남미 전역에서 초빙된 핵심 의견 선도자(KOL) 5인이 에너지 기반 의료기기(EBD)의 구체적인 임상 연구 성과와 최신 종족별 시술 트렌드를 공유했다. 이와 병행해 제이시스메디칼은 기구축된 브라질 현지 법인 및 남미 7개국 거점 대리점과 협력했다. 현지 의료진 및 파트너사와의 네트워크를 확대하고 글로벌 세일즈 리드 확보에도 나섰다.

제이시스메디칼 관계자는 “이번 학회 참가를 통해 라틴 아메리카 지역 의료진과의 학술 교류를 확대하고, 글로벌 시장 내 제이시스메디칼 브랜드 인지도를 강화하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 현지 파트너사와 협력을 바탕으로 남미 시장 접점을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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