아이런, 청량감 가득한 신곡 ‘넌 나의 플레이리스트’ 27일 공개

신인가수 아이런(IRUN)이 여름을 앞두고 시원하고 청량감 가득한 신곡을 선보인다.

27일 정오 공개되는 ‘넌 나의 플레이리스트’(You Are My Playlist)는 리드미컬한 비트와 일렉트릭 기타의 경쾌한 전개 위에 아이런의 감각적인 보컬이 어우러진 R&B 팝으로 완성됐다.

‘매일 듣고 싶고 매일 보고 싶은’ 연인을 가리켜 ‘내 맘속 첫 번째 저장된 플레이리스트’라고사랑하는 이에 대한 감정을 그리고 있다. ‘듣고만 있어도 위로가 되고 / 멈출 수가 없는 노래같아 …… 내 곁에 머물러줘 지금 이대로 / 너를 사랑해’라는 노랫말처럼 사랑하는 사람을 매일 듣고 싶은 플레이리스트에 빗대어 표현한 가사가 인상적이다.

방송 출연을 통해 다재다능한 매력을 보여주고 있는 작곡 듀오 알고보니혼수상태와 이진실이 함께 완성했다.

2025년 KBS 드라마 OST ‘트라우마’(Trauma)로 데뷔한 아이런은 ‘캐노피 스카이’(Canopy Sky), ‘If You Were My Girl’ 등의 발표곡을 통해 자신만의 음악 색깔과 팬 층을 넓혀가고 있는 신예 아티스트다.

세련된 보이스와 감각적인 표현력이 돋보이는 그는 이번 신곡을 통해 한층 더 감각적인 매력을 선보인다. 싱어송라이터로서 남다른 감각과 능력을 보여주며 향후 다양한 장르의 음악 활동을 예고한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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