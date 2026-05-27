타이어뱅크가 감사장을 전달한 이웃사랑 실천 릴레이 65호 주인공은?

지난 26일 부산광역시 부산진구 전포동에 있는 타이어뱅크 문전점에서 이웃사랑 실천릴레이 65호 주인공인 이성용 지부장(왼쪽)과 타이어뱅크 문전점 이재원 사업주가 감사장 전달식을 마치고 기념 촬영을 하고 있다. 타이어뱅크 제공

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크(회장 김정규)가 매월 선정하는 행복프로젝트 이웃사랑 실천릴레이 65호 주인공에 한국디지털사진가협회 이성용 부산지부장이 선정됐다.

27일 타이어뱅크에 따르면 이 지부장은 지난 26일 부산광역시 부산진구 전포동에 있는 타이어뱅크 문전점에서 감사장을 전달받았다. 이 지부장은 사진과 영상 촬영 전문가다. 본인의 재능을 발휘해 부산 지역 봉사활동 현장을 곳곳을 누비며 생생한 현장의 모습을 기록해왔다. 그가 촬영한 사진은 봉사활동의 감동을 전달하고 나눔 가치 확산에 기여해왔다는 평가를 받고 있다.

무엇보다 자원봉사자들의 활동을 기록하면서 자원봉사의 가치를 담은 콘텐츠로 재탄생시켰다. 이 같은 활동은 봉사자들의 자긍심 고취와 봉사활동의 만족도 향상을 위해 도움을 줬고 지역사회 자원봉사 저변 확대에 기여해왔다는 점을 인정받아 이번 65호 주인공에 뽑혔다는 게 타이어뱅크 측 설명이다.

이 지부장은 “아름다운 사회를 만드는데 조금이나마 보탬이 될 수 있어 영광”이라며 “앞으로 우리 주변 이웃들을 위해 더 많은 활동으로 이웃사랑 실천릴레이 선정의 영광을 보답할 것”이라고 밝혔다.

‘이웃사랑 실천릴레이’는 타이어뱅크가 창립 30주년이던 지난 2021년부터 진행하고 있는 사회공헌활동으로 전국 자치단체 및 관계 기관의 추천을 받아 이웃사랑을 실천하는 단체나 개인에게 매월 감사장과 함께 타이어를 전달해 우리 사회를 위해 힘쓴 숨은 공로자를 응원하고 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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