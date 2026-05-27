‘응사’ 민도희, 푸켓서 뽐낸 탄탄 비키니 몸매…청량미 폭발 [스타★샷]

사진 = 민도희 SNS 계정

배우 민도희가 휴양지에서의 여유로운 일상을 공개하며 건강미 넘치는 매력을 발산했다.

민도희는 지난 26일 자신의 SNS를 통해 “비 와도 비 오는대로 즐거웠던 푸켓”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 푸켓의 풀장에서 물놀이를 즐기며 여유로운 시간을 보내는 민도희의 모습이 담겼다.

사진 = 민도희 SNS 계정

사진 = 민도희 SNS 계정

이날 민도희는 스트라이프 패턴의 수영복과 레드 컬러 캡을 매치해 발랄한 휴양지 패션을 완성했다. 특히 사이드 리본 디테일이 더해진 수영복은 슬림한 실루엣을 강조하며 건강미를 배가시켰다. 긴 생머리와 자연스러운 미소는 청량한 분위기를 더하며 시선을 사로잡았다.

또 다른 사진에서는 흐린 날씨 속에서도 지인들과 함께 수영을 즐기고 게임을 하며 여행의 추억을 쌓는 모습이 공개됐다. 민도희 “다 같이 모여 게임도 하고, 비 맞으며 수영했던 시간이 오래 기억에 남을 것 같다”며 “특별했던 밤 역시 행복한 추억으로 남았다”고 전해 여행에 대한 만족감을 드러냈다.

한편 민도희는 2012년 MBC 뮤직 ‘그 여자 작사 그남자 작곡’을 통해 데뷔했다. 이후 그룹 타이니지 활동과 함께 드라마 ‘응답하라 1994’, ‘내 아이디는 강남미인’, 영화 ‘자산어보’ 등에 출연하며 꾸준한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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