[한승오의 볼륨미학] 남자 룩스맥싱 열풍? “브이라인은 교근 밸런스가 좌우”

이해를 돕기 위해 AI로 생성된 이미지.

예전에는 여성들의 관심사로 여겨졌던 얼굴 윤곽 관리가 이제는 남성들 사이에서도 하나의 자기관리 영역으로 자리 잡고 있다. 피부 관리나 체형 관리에 이어 ‘턱선’과 ‘옆라인’까지 신경 쓰는 이들이 늘어난 것이다. SNS에서는 날렵한 턱선과 작은 얼굴을 만드는 방법을 공유하는 콘텐츠가 넘쳐난다.

최근에는 ‘룩스맥싱(Looksmaxxing)’이라는 단어까지 대중화됐다. 외모의 잠재력을 최대한 끌어올리기 위해 운동, 식단, 피부관리, 헤어스타일은 물론 얼굴 라인까지 관리하는 흐름을 뜻한다.

특히 2030 남성층에서는 턱선과 하안면 인상이 ‘잘생김’의 중요한 기준처럼 받아들여지고 있다. 실제로 프로필 사진이나 영상 콘텐츠 노출이 늘면서 “옆모습이 둔해 보인다”, “턱선이 무너져 보인다”, “얼굴이 커 보인다”는 고민으로 병원을 찾는 사례도 적지 않다. 문제는 이런 관심이 과열되면서 검증되지 않은 방식까지 확산되고 있다는 점이다. 턱을 괴는 습관을 바꾸거나 얼굴 운동 정도를 넘어, 무리하게 턱 근육을 자극하거나 온라인에서 본 자가 관리법을 맹신하는 경우도 적지 않다.

많은 사람들이 브이라인을 ‘뼈의 문제’라고 생각한다. 턱뼈가 넓어서 얼굴이 커 보인다고 단정 짓는 것이다. 하지만 실제 진료 현장에서는 뼈보다 ‘교근’의 영향이 큰 경우를 자주 본다. 교근은 음식을 씹을 때 사용하는 근육으로, 귀 아래 턱 뒤편에 위치한다. 이를 악무는 습관, 이갈이, 질긴 음식 섭취, 스트레스에 의한 턱 긴장 등이 반복되면 이 근육이 발달해 얼굴 하안면이 실제보다 넓고 무겁게 보일 수 있다.

필자는 진료실에서 “살은 빠졌는데 얼굴이 그대로 넓어 보인다”, “턱이 더 각져 보인다”는 이야기를 자주 듣는다. 이런 경우 지방량보다 교근 상태를 먼저 확인해야 할 때가 많다. 얼굴 라인은 단순히 살이 빠진다고 정리되지 않는다. 하안면의 균형과 턱선 흐름이 함께 맞아야 인상이 달라 보인다.

브이라인은 턱 끝을 무조건 뾰족하게 만드는 것이 아니라 하안면 무게감을 정리해 얼굴 균형을 자연스럽게 맞추는 데 가깝다. 특히 남성은 과도하게 갸름한 얼굴보다 남성적인 선을 유지하면서 인상을 정돈하는 방향이 중요하다.

최근 남성들 사이에서도 교근축소술에 대한 관심이 커지고 있다. 단순히 여성들의 사각턱 개선 시술이라는 인식에서 벗어나, 보다 정돈된 얼굴선과 또렷한 인상을 원하는 수요가 늘고 있는 것이다. 특히 면접, 소개팅, SNS 프로필 촬영, 영상 콘텐츠 노출이 많은 직군을 중심으로 턱선 관리에 대한 관심이 높아지는 분위기다.

다만 중요한 점은 ‘얼마나 줄이느냐’보다 ‘어떻게 균형을 맞추느냐’다. 얼굴은 정면보다 측면과 45도 각도에서 인상이 결정되는 경우가 많다. 무작정 교근을 줄이면 오히려 광대가 도드라져 보이거나 얼굴 중안부가 상대적으로 커 보이는 등 부자연스러운 변화가 생길 수 있다. 좌우 비대칭이나 씹는 습관까지 고려하지 않으면 만족도가 떨어질 가능성도 있다.

교근은 얼굴 윤곽을 좌우하는 중요한 요소지만 개인마다 근육의 발달 정도와 얼굴 비율이 다르기에 누군가의 얼굴을 그대로 따라 하는 방식보다 자신의 골격과 인상에 맞는 균형을 찾는 접근이 자연스럽다.

룩스맥싱 열풍은 분명 시대 변화를 보여준다. 과거 외모 관리가 특정 연령이나 성별의 전유물처럼 여겨졌다면 이제는 남성들 역시 적극적으로 자신을 관리하는 흐름이 됐다. 실제로 운동과 피부관리, 체형 관리에 이어 얼굴 라인까지 신경 쓰는 ‘셀프 브랜딩’ 문화가 자연스럽게 자리 잡고 있다.

하지만 외모 관리가 과열될수록 경계해야 할 부분도 있다. 온라인에서 유행하는 자극적인 얼굴 교정법이나 검증되지 않은 자가 관리법은 예상치 못한 부작용으로 이어질 수 있기 때문이다. 얼굴은 작은 변화에도 인상이 크게 달라지는 부위다.

좋은 인상은 누군가를 닮는 데서 완성되는 것이 아니라 본인 얼굴의 장점을 살리고 불필요한 무게감을 정리하는 데서 시작된다. 남성들의 관리 역시 유행을 따라가기보다 자신의 얼굴 균형 안에서 접근해야 만족도가 높다.

글=한승오 볼륨성형외과 대표원장, 정리=정희원 기자

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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