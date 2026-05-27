벵거 이후 아스널서 처음… 22년 기다림 끝낸 아르테타, EPL 올해의 감독 우뚝

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아스널을 22년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 정상으로 이끈 미켈 아르테타 감독이 올 시즌 최고의 사령탑으로 인정받았다.

EPL 사무국은 27일 공식 홈페이지를 통해 아르테타 감독이 2025∼2026시즌 올해의 감독상 수상자로 선정됐다고 발표했다.

아르테타 감독은 팬 투표와 축구 전문가 패널 평가를 합산한 결과 마이클 캐릭 맨체스터 유나이티드 감독, 펩 과르디올라 맨체스터 시티 감독, 안도니 이라올라 본머스 감독 등을 제쳤다.

아스널의 수장이 이 상을 받은 것은 아르센 벵거 전 감독 이후 처음이다. 벵거 전 감독은 1997∼1998시즌, 2001∼2002시즌, 2003∼2004시즌 총 세 차례 올해의 감독에 오른 바 있다. 아르테타 감독은 이 계보를 22년 만의 리그 우승과 함께 이은 셈이다.

2011년부터 2016년까지 아스널 유니폼을 입었던 아르테타 감독은 은퇴 후 과르디올라 감독 밑에서 맨시티 코치로 지도자 수업을 받았다.

그는 2019년 12월엔 우나이 에메리 감독의 후임으로 아스널의 지휘봉을 잡았다. 여기에 최근 세 시즌 연속 준우승의 아쉬움을 더한 끝에 마침내 우승이라는 결실을 맺었다.

아스널의 도전은 아직 끝나지 않았다. 오는 31일 오전 1시 헝가리 부다페스트 푸슈카시 아레나에서 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전을 치른다.

아스널이 승리할 시 창단 첫 UCL 우승은 물론 리그·유럽 정상에 동시에 오르는 ‘더블’까지 완성할 수 있다. 아르테타 감독이 다시 한 번 뜻깊은 역사를 아로새길 수 있을지 주목된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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