마동석 ‘범죄도시5’ 촬영 시작…새 빌런 김재영→서현우·이학주·백현진 합류

사진 제공=에이비오엔터테인먼트

‘범죄도시5’ 마동석이 돌아온다.

‘범죄도시5’는 괴물형사 마석도(마동석)가 8년의 기다림 끝에 최악의 범죄를 시작한 이강태(김재영)에 맞서 펼치는 범죄 소탕 작전을 그린 영화다. 마동석, 김재영을 비롯한 주요 캐스팅을 확정 짓고 지난 24일 크랭크인했다.



‘범죄도시’ 시리즈 각본과 제작에도 참여한 마동석은 이번에도 시리즈 전반을 이끈다. 광수대 팀장으로 승진한 마석도는 나쁜 놈들을 잡겠다는 변함없는 집념으로 여전히 최전선에서 활약한다. 그는 더욱 진화한 범죄에 맞서 한 치 앞을 모르는 극한의 대결을 펼칠 예정이다.

5세대 빌런 이강태 역에는 배우 김재영이 캐스팅됐다. ‘아이돌아이’, ‘지옥에서 온 판사’ 등에서 밀도 높은 연기를 선보인 김재영은 최악의 범죄를 저지르는 이강태로 분한다. 수단과 방법을 가리지 않고 목적을 이루려는 이강태 캐릭터를 통해 김재영의 새로운 얼굴을 볼 수 있을 것으로 기대된다.

장르를 넘나드는 배우 서현우는 광수대 1팀 형사 고영민 역을 맡았다. 1팀의 든든한 버팀목으로 마석도와 함께 팀을 이끈다. 폭넓은 연기 스펙트럼으로 탄탄한 필모를 쌓아온 배우 이학주는 이강태의 범죄를 돕는 조력자 한상구 역으로 등장해 극에 긴장감을 더한다.

멀티테이너 배우 백현진이 광수대 대장 김민철 역으로, 드라마 ‘신병’ 시리즈 등 탁월한 코미디 연기를 선보였던 김민호가 불닭 역으로 가세했다. 시리즈의 무술을 책임지고 4편의 메가폰을 잡았던 허명행 감독이 다시 연출을 맡았다.

‘범죄도시’는 한국영화 시리즈 최초 트리플 천만, 누적 관객수 4천만을 돌파한 전무후무한 대기록을 남긴 대한민국 대표 프랜차이즈 영화다. 사전 준비 끝에 지난 24일 크랭크인해 본격적인 촬영에 돌입한 ‘범죄도시5’가 더욱 진화한 스토리와 재미로 관객을 찾아올 것으로 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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