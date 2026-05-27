김수현 측 “마침내 진실 증명, 1년 전 약속 지켜”…가세연 김세의 구속에 입 열었다 [전문]

사진제공=골드메달리스

배우 김수현씨 명예를 훼손하는 등의 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 구속된 가운데 김수현 측이 입장을 밝혔다.

27일 김수현 소속사 골드메달리스트는 “김세의를 상대로 제기한 여러 건의 고소·고발 사건과 관련해 수사 결과 가로세로연구소 측이 김수현에 대해 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 특히 기자회견을 통해 공개한 고인의 카카오톡 대화는 김수현과 무관한 타인과의 대화를 위·변조한 것으로 밝혀졌으며 고인의 음성 역시 AI 기술을 이용해 생성된 조작 자료인 것으로 확인됐다”고 공식 입장을 냈다.

이어 “정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등 및 촬영물 이용 강요), 협박 등의 혐의와 사안의 중대성이 인정되어 법원은 김세의에 대한 구속영장을 발부했다”고며 “객관적 증거에 기반하여 진실을 밝혀주신 수사기관의 노력에 깊이 감사드린다”고 밝혔다.

아울러 김수현이 1년 전 기자회견에서 “믿어달라고 하지 않겠습니다. 꼭 증명하도록 하겠습니다”라고 약속한 것을 언급하며 “김수현의 지난 1년은 오직 그 약속을 지키기 위한 시간이었다. 마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 됐다. 그동안 김수현을 믿고 기다려주신 모든 분들께 깊이 감사드린다”고 했다.

지난 26일 서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 김세의 가로세로연구소 대표의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 “증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다”며 검찰이 청구한 구속영장을 발부했다.

김 대표는 법원 출석 과정에서 “구속영장 내용은 허위 사실로 가득 차 있다”고 했지만 법원은 수사기관의 구속 필요성을 인정했다.

김 대표는 지난해 3~5월 김수현이 미성년자였던 김새론과 교제했고 고인의 사망 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박 때문이라고 기자회견과 유튜브 방송 등을 통해 주장한 혐의를 받는다. 또 인공지능(AI)을 활용해 고인의 녹취록을 조작한 혐의도 있다.



경찰은 김 대표가 이러한 내용이 허위라는 점을 인지한 상태에서 대중의 관심을 끌기 위해 유포한 것으로 보고 있다. 서울 강남경찰서는 최근 검찰에 제출한 구속영장 신청서에 "피의자는 김 배우가 고인의 미성년자 시절부터 교제한 사실이 없고 고인이 사망에 이르게 된 원인이 김 배우에게 있지 않다는 점을 잘 알고 있었음에도 불구하고 비방할 목적으로 허위의 사실을 배포했다"고 적시했다.

◆다음은 김수현 소속사 골드메달리스트 입장 전문이다.

안녕하세요. 골드메달리스트입니다. 김수현 씨와 당사가 가로세로연구소 김세의를 상대로 제기한 여러 건의 고소·고발 사건과 관련하여 다음과 같이 알려드립니다. 수사 결과, 가로세로연구소 측이 김수현 씨에 대해 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인되었습니다. 특히 기자회견을 통해 공개한 고인의 카카오톡 대화는 김수현 씨와 무관한 타인과의 대화를 위·변조한 것으로 밝혀졌으며, 고인의 음성 역시 AI 기술을 이용해 생성된 조작 자료인 것으로 확인되었습니다. 이에 따라 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등 및 촬영물 이용 강요), 협박 등의 혐의와 사안의 중대성이 인정되어 법원은 김세의에 대한 구속영장을 발부하였습니다. 객관적 증거에 기반하여 진실을 밝혀주신 수사기관의 노력에 깊이 감사드립니다. 김수현 씨는 1년 전 기자회견에서 “믿어달라고 하지 않겠습니다. 꼭 증명하도록 하겠습니다.”라고 약속했습니다. 김수현 씨의 지난 1년은 오직 그 약속을 지키기 위한 시간이었습니다. 마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 되었습니다. 그동안 김수현 씨를 믿고 기다려주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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