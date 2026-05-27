방탄소년단 ‘SWIM’, 스포티파이 5억 스트리밍…올해 발표곡 중 최초 기록

사진 = 빅히트 뮤직(하이브)

방탄소년단(BTS)이 또 하나의 기록을 세웠다.

27일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 지난 3월 발매된 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 타이틀곡 ‘SWIM’은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 5억 회를 돌파했다. 올해 전 세계에서 발표된 곡 중 처음아다.

이 곡은 지난 26일 미국 3대 대중음악 서상식인 '아메리칸 뮤직 어워드'에서는 ‘송 오브 더 서머’(Song of the Summer) 수상 영예를 안았다. 발매 후 단 6일간의 성적으로 후보에 오른 뒤 수상까지 거머쥐었다. 방탄소년단은 “어떤 상황에서도 계속 헤엄쳐 나아가는 모든 분들께 사랑과 응원을 보낸다. 계속 헤엄쳐 나가자”라는 소감을 남겼다. 방탄소년단은 또한 대상 격인 ‘올해의 아티스트’를 통산 2번째로 수상했다.

'SWIM'은 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100' 1위로 진입 후 현재까지 8주 동안 차트인을 유지하며 장기 흥행을 이어가고 있다. 지난 3월 28 일 발표된 영국 '오피셜 싱글 톱 100'에서는 2위를 차지하면서 팀 자체 신기록을 썼다. 스포티파이 ‘위클리 톱 송 글로벌’에서는 4주 연속 1 위를 수성했다.

방탄소년단이 3년 9개월 만에 발매한 신보 '아리랑'에 수록된 14개 트랙은 모두 스포티파이 1억 스트리밍을 돌파하면서 전 세계에서 골고루 사랑받고 있다. 대한민국 국보 제29 호 성덕대왕신종의 종소리를 담은 인터루드(Interlude) 트랙 ^ No. 29'까지 1억 재생 수를 넘겼다. 'Body to Body'와 'Hooligan'은 지난 13일과 26일 기준 각각 2억 스트리밍을 달성했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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