그라운드서 전한 꿈과 응원… 선수협-KT, 유소년 야구클리닉 성료

사진=한국프로야구선수협회 제공

30도 무더위도 아이들의 열정을 막진 못한다. 이에 발맞춰 프로야구 선수들 역시 소매를 걷어붙이고 미래 야구 꿈나무들과 호흡했다.

사단법인 한국프로야구선수협회는 지난 25일 KT 선수단과 함께 유소년 야구클리닉 ‘두드림(DODREAM)’을 진행했다. 두드림은 2023년 시작된 선수협의 대표 유소년 프로그램이다. 프로 선수들의 재능기부를 통해 어린 선수들에게 기술뿐 아니라 꿈과 동기부여를 전하는 데 초점을 맞추고 있다.

이번 클리닉엔 우규민과 김현수, 장성우, 고영표 등 베테랑 선수들은 물론 신인 이강민까지 참여해 유소년 선수들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 참가자들은 포지션별 기본기 훈련과 다양한 프로그램을 소화하는 등 프로 선수들과의 값진 순간을 장식했다.

사진=한국프로야구선수협회 제공

참가 선수들은 무더운 날씨에도 끝까지 프로그램에 함께하며 유소년 선수들과 교감했다. 행사는 안전 관리 속에 약 3시간 동안 진행됐다. 선수협은 앞으로도 두드림 야구클리닉을 통해 유소년 야구 저변 확대와 미래 인재 육성을 위한 현장 중심 프로그램을 이어갈 계획이다.

현장 분위기를 더 뜨겁게 만든 장면도 빼놓을 수 없다. 포수 장성우는 자신이 실제 경기에서 착용했던 유니폼과 배팅장갑, 포수 장비 등을 유소년 선수들에게 직접 전달했다. 선수들의 애장품과 실착 용품이 포함된 경품 이벤트는 참가자들의 큰 호응을 얻었다는 설명이다.

장성우는 “날씨가 정말 더웠지만 아이들이 밝고 열정적으로 참여해줘서 오히려 더 힘이 났다”며 “제가 사용했던 장비들이 아이들에게 작은 동기부여가 됐으면 좋겠고, 오늘의 경험이 오래 기억에 남았으면 한다”고 말했다.

사진=한국프로야구선수협회 제공

고영표도 유소년 선수들의 태도에 의미를 뒀다. 그는 “아이들이 진지하게 훈련에 임하는 모습을 보며 저도 좋은 자극을 받았다”며 “결과보다 중요한 것은 야구를 즐기는 마음이다. 앞으로도 건강하게 성장해 나가길 응원하겠다”고 전했다.

김현수는 “아이들과 함께 뛰며 야구를 처음 좋아하게 됐던 순간들을 다시 떠올릴 수 있었다”며 “이번 클리닉이 단순한 훈련을 넘어 좋은 추억과 자신감을 얻는 시간이 됐기를 바란다”고 밝혔다.

한편 선수협과 10개 구단이 함께하는 두드림 클리닉은 다음 달 1일 LG와 잠실야구장, 8일 SSG와 인천 SSG랜더스필드, 15일 KIA와 광주 기아 챔피언스필드에서 계속된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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