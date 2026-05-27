사진=EASL 제공

“이번 시즌에도 대만 팀들이 EASL 무대에서 보여줄 활약을 기대하고 있다.”

대만 P. LEAGUE+가 동아시아 슈퍼리그(EASL) 역사상 처음으로 한 시즌에 3개 팀을 배출한다. 타오위안 파우이안 파일럿츠, 타이베이 푸본 브레이브스, 그리고 TSG 고스트호크스가 2026∼2027시즌 출전을 확정했다.

P. LEAGUE+는 2023년 EASL 홈 앤드 어웨이 체제 출범 이후 함께해온 핵심 파트너 리그 중 하나다. 지난 3시즌 동안 매년 최소 한 팀 이상이 EASL 포스트시즌에 진출하며 꾸준한 경쟁력을 입증해왔다. 헨리 케린스 EASL CEO는 “P. LEAGUE+는 EASL과 처음부터 함께한 리그이며, 소속 팀들은 꾸준히 아시아 최고 수준의 경쟁력을 보여줬다”며 “3개 팀 체제로의 확대는 자연스러운 결정이었다”고 전했다.

P. LEAGUE+ CEO 찰스 블래키 첸은 “EASL은 아시아 농구에 혁신과 새로운 가능성을 가져왔다”며 “2020년부터 이어진 협력이 이제 3개 팀 출전이라는 결과로 이어져 매우 뜻깊다. 앞으로도 EASL과 함께 아시아 농구의 수준을 끌어올릴 것”이라고 기대했다.

EASL 경험이 가장 많은 팀은 타오위안 파우이안 파일럿츠다. 파일럿츠는 3시즌 연속 EASL 무대를 밟았다. 지난 두 시즌 연속 준우승을 기록했다. 2025∼2026시즌에는 조별리그를 4승 2패로 통과한 뒤 챔피언결정전까지 진출했다. 특히 경기당 평균 23점 차 승리를 기록하며 압도적인 경기력을 선보였다.

국내 리그에서도 타오위안은 역대급 시즌을 보내고 있다. 개막 11연승으로 P. LEAGUE+ 역사상 최고의 출발을 기록했고, 정규리그를 21승 3패 승률 87.5%로 마감했다. 홈 경기에서는 전승(12승)을 기록하며 정규리그 우승과 함께 EASL 티켓을 차지했다.

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타이베이 푸본 브레이브스는 2023∼2024시즌과 2025∼2026시즌에 이어 다시 한번 EASL에 참가한다. P. LEAGUE+ 통산 최다 우승(3회)을 기록한 리그 대표 명문 구단이다. 지난 시즌엔 조별리그에서 2승 4패를 기록하며 아쉽게 포스트시즌 진출에는 실패했다.

이번 시즌 처음으로 EASL에 데뷔하는 TSG 고스트호크스는 대만 타이난을 연고로 하는 팀이다. 프로 배구 및 야구 구단도 운영하는 TSG 그룹 산하 스포츠 구단이다. 이번 시즌 P. LEAGUE+ 플레이오프 3번 시드를 차지했다. EASL 홈 경기는 가오슝에서 개최될 예정이다.

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최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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